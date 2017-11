Gjerningsmannen kjørte av veien og ble funnet død i bilen sin

(Dagbladet): En mann gikk søndag morgen lokal tid inn og åpnet ild i den tradisjonelle søndagsmessen i baptistkirken First Baptist Church i den lille byen Southerland Springs sør i den amerikanske delstaten Texas.

På en pressekonferanse bekrefter guvernør Greg Abbott at 26 personer er drept.

- Vi vet ikke om det tallet vil stige eller ikke. Men det er for mange, sier Abbott.

- Vi står her overfor den største masseskytingen i vår stats historie. Det er så mange familier som har mistet familiemedlemmer, fedre, mødre, sønner og døtre.

Funnet død i bil

Freeman Martin ved Texas Department of Public Safety sier at den mistenkte først ble sett på en bensinstasjon i den lille byen. Han var kledd i svart. Han tok seg så over gata til kirka der han begynte å skyte.

Han gikk så inn i kirka, der han fortsatte å skyte.

- Da han gikk ut fra kirka igjen tok en person tak i våpenet hans. Han mistet våpenet, en Ruger, og flyktet fra stedet, sier Martin.

En lokal innbygger la seg på hjul og lokale myndigheter tok også opp jakten på mannen.

- Så ved grensen mellom Wilson county og Guadalupe county, kjørte han av veien og krasjet. Han ble funnet død i kjøretøyet, sier Martin.

«Ung hvit mann»

Gjerningsmannen hadde skuddskade, men politiet vet foreløpig ikke om det var selvpåført eller om han ble skutt av en lokal person.

Inne i gjerningspersonens bil skal politiet også ha funnet flere skytevåpen.

Politiet identifiserte ikke mannen under pressekonferansen, men sier det dreier seg om en «ung hvit mann i begynnelsen av 20-årene».

Flere amerikanske medier identifiserer 26 år gamle Devin Patrick Kelly fra New Braunfels, en forstad til San Antonio, som gjerningsmannen.

Han har tidligere tjenestegjort i det amerikanske luftforsvaret, der han skal ha fått sparken på grunn av reglbrudd i 2014, ifølge CBS News.

Han skal altså ha vært kledd i svart og hadde på seg en skuddsikker vest.

Ifølge ABC News skal den 14 år gamle datteren til menighetens pastor, Frank Pomeroy, være blant de drepte. Pastoren og hans kone skal ha vært i Oklahoma da skytingen fant sted.

Til nyhetsbyrået AP bekrefter moren Sherri Pomeroy at datteren deres døde i skytingen.

- Vi har mistet vår 14 år gamle datter og mange venner i dag, skriver hun i en tekstmelding til byrået

23 av ofrene ble funnet drept inne i kirka. To av dem ble funnet utenfor kirka, og en person døde på sykehus.

Den yngste som er drept er et 5 år gammelt barn. Den eldste en 72-åring.

Flere barn var i kirka da skytingen skjedde, og ifølge Dalls Morning News skal en to-åring være blant de skadde.

Under en pressekonferanse i Japan ga Trump uttrykk for sin medfølelse med ofrene.

- Våre tanker og bønner er med ofrene og deres familier, sa Trump.

Også president Trumps forgjenger, Barack Obama, har tvitret ut sin medfølelse, samtidig som han på ganske forsiktig vis oppfordrer til en debatt om de amerikanske våpenlovene.

«Vi sørger med familiene i Sutherland Springs som har blitt skadet av denne hatefulle handlingen, og vi står sammen med de overlevende mens de kommer seg igjen», skriver Obama på Twitter, og fortsetter.

«Måtte Gud gi oss alle klokskapen til å spørre hvilke konkrete steg vi kan ta for å redusere volden og våpnene blant oss».

Liten by

FBI og ATF (Byrået for tobakk, alkohol, skytevåpen og eksplosiver) bistår lokalt politi i etterforskningen av hendelsen. Foreløpig er både gjerningsmannens identitet og motiv ukjent.

Sutherland Springs har bare rundt 400 innbyggere og ligger knappe fem mil fra San Antonio sør i Texas. Innbyggere i den lille byen har fortalt til amerikanske medier at dette er et lite samfunn, hvor alle kjenner alle.

Ifølge lokalbefolkningen deltar vanligvis rundt 50 personer på søndagsgudstjenestene i First Baptist Church.

Dagbladet oppdaterer saken.