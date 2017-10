(Dagbladet): Misnøyen i Ap vokser videre, og sterke krefter i grasrota i partiet prøver nå å få partiet til å gripe inn i Norges asylpolitikk.

Bakteppet er striden om de afghanske 17-åringene som risikerer utsendelse denne høsten fordi de fyller 18 år, og som fram til nå har levd i landet med midlertidige oppholdstillatelser.

Nå hiver Oslo Arbeiderparti seg inn i det som er blitt omtalt som et grasrotopprør i partiet.

I en uttalelse tirsdag kveld krever Aps største lokallag at oktoberbarna får sakene sine vurdert på nytt.

- Det har bakgrunn i sikkerhetssituasjonen som vi opplever at det er i Afghanistan nå. Da mener vi det er grunn til å se på de enslige mindreårige som nå er i ferd med å bli 18 og se på deres saker isolert på nytt, sier leder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti, som sikter til de 130 afghanske ungdommene som risikerer retur til hjemlandet fordi de fyller 18 fra september til nyttår.

Samtidig krever Ap-laget at Ap på Stortinget støtter en midlertidig returstans til Afghanistan «dersom utenriksministeren ikke raskt kan godgjøre at det er trygt å returnere disse asylsøkerne», men kravet om en ny gjennomgang av oktoberbarnas saker gjelder uansett.

Bekymret for situasjonen

Ap-laget er ikke bare det største lokallaget til partiet, med over 70 ulike partilag under seg i Oslo. Det er også lokallaget til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Fram til 1.oktober var de også Aps største fylkeslag, mens de nå har konkurranse om tittelen fra sammenslåtte Trøndelag Ap.

Signaleffekten til stortingsgruppa skal altså ikke undervurderes.

- Jeg forventer selvsagt at vi som største fylkeslag blir lytta til. Det har vi blitt før, og vi har vist før at vi håndterer disse sakene på en skikkelig måte, noe jeg tror partiledelsen har fått med seg, sier Jacobsen.

Uttalelsen Oslo Arbeiderparti vedtok på sitt styremøte i kveld, er stilet direkte til stortingsgruppa, som bes om å legge punktene til Oslo Ap til grunn for sitt videre arbeid.

Jacobsen vil imidlertid ikke kritisere jobben stortingsrepresentantene har gjort til nå i spørsmålet om oktoberbarna.

- Dette er først og fremst en reaksjon på at vi opplever situasjonen i Afghanistan som såpass utrygg nå at vi er utrygg på konsekvensen av å sende folk tilbake dit. Jeg har tillit til dem på Stortinget, men vi har behov for å melde fra til dem om bekymring jeg tror mange i Ap har ved å sende tilbake særlig barn dit, sier han.

- Fornuftig engasjement

Protestene fra grasrota i partiet startet med AUF i Trøndelag, som raste mot moderpartiet etter at Ap på Stortinget markerte skepsis til å støtte et forslag fra SV, MDG og Rødt om midlertidig returstans til Afghanistan.



Fem lokallag fra Sør-Trøndelag sendte deretter et protestbrev til Ap på Stortinget. Det samme har blant annet Vanylven Ap gjort, og Trondheim Ap har varslet at de vil komme med en lignende uttalelse, som også Ap i Bergen vurderer å stille seg bak.

Da Dagbladet snakket med Aps innvandringstopp Rigmor Aasrud mandag, ville hun imidlertid ikke gå med på at det var noe grasrotopprør.

- Jeg oppfatter ikke at det er noe grasrotopprør. Folk i Ap er engasjert i dette spørsmålet, det har vi opplevd løpende. Så skjønner jeg at det dukker opp saker som er med på å forsterke engasjementet i våre rekker, og det tror jeg er fornuftig, sa Aasrud da.

- Vi har sagt at vi skal ha en streng, human og rettferdig asylpolitikk. Derfor tror jeg det er viktig at vi behandler disse sakene grundig og hører på partiorganisasjonen, sa stortingspolitikeren i intervjuet.

«En streng, rettferdig og human asylpolitikk» I en uttalelse tirsdag kveld, fattet styret i Oslo Arbeiderparti følgende uttalelse: Oslo Arbeiderparti er opptatt av at Stortingsgruppa legger følgende punkter til grunn for det videre arbeidet knytta til den aktuelle asylpolitikken: • De enslige mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan, også omtalt som Oktoberbarna, skal få sakene sine revurdert. • Dersom utenriksministeren ikke raskt kan godtgjøre at det er trygt å returnere disse asylsøkerne til Afghanistan, skal returnering stoppes fram til det er sikkert å returnere. • Ved returtilfeller av mindreårige skal hensynet til barnets beste, nettverk og sikkerhetssituasjonen i returlandet legges vekt på. • Returavtaler skal bare inngås med legitime regimer. UNHCRs anbefalinger skal tillegges vekt og mottakerlandet må gi tilfredsstillende forsikringer om en forsvarlig situasjon for de som skal returneres. • Oslo Arbeiderparti forventer at stortingsgruppa samarbeider med opposisjonen for å danne et flertall som ivaretar landsmøtets klare forventning om å få ned bruken av midlertidighet til et absolutt minimum. Kilde: Oslo Arbeiderparti