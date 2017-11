Grete Berget er død

(Dagbladet): Det bekrefter familien hennes på Facebook.

- Vår kjære Grete sovnet stille inn i hjemmet klokken 9:00 i morges, med flokken sin rundt seg. Elsket og savnet, skriver familien på Facebook.

Berget startet sin rikspolitiske karriere som nestleder i AUF. Hun var deretter personlig rådgiver for Gro Harlem Brundtland før hun i 1991 ble spurt av Brundtland om å bli barne- og likestillingsminister. Den jobben hadde hun fram til 1996, skriver NTB.

Hun er kanskje best husket i politikken for at hun som barne- og familieminister i 1988 fremmet lovforslaget om en egen fedrekvote for fødselspermisjon.

Dagbladet møtte Berget i januar i år. Da snakket den tidligere politikeren og journalisten fra Vinstra i Gudbrandsdalen ut om hvordan det var å leve med kreftsykdom.

I 2000 ble hun behandlet for brystkreft. Tolv kreftfrie år seinere kom legen med dårlige nyheter. Tilbakefall og spredning til skjelettet. « Det betyr at det ikke går an å kurere», skrev datteren hennes på Facebook.

- Jeg har hatt en veldig fin høst. Samtidig lever jeg med vissheten om at det går gærne veien. Jeg leser Edvard Hoem nå, «Land ingen har sett». et nydelig uttrykk, egentlig. Jeg vet jeg er på vei til dette landet. I det daglige må jeg ta den kampen med meg selv. Skyve det litt vekk, prøve å forsone meg med den, ellers hadde jeg ikke hatt noe bra liv. Jeg må bare finne på andre ting, få tankene over på noe annet, sa hun til Dagbladet i januar.

Berget ble i 2002 rådgiver i Europabevegelsen, og var fra 2003-2009 generalsekretær i organisasjonen. Så seint som i oktober ble hun sammen med statsråd Frank Bakke-Jensen tildelt prisen «Årets Europeer 2017», under Europeisk Ungdoms landsmøte.

De siste årene jobbet hun som seniorrådgiver ved informasjonsavdelingen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Berget etterlater seg mann og to voksne døtre.