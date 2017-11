Grønn laser forstyrrer flere fly ved Værnes

(Dagbladet): Klokka 19.11 fikk politiet i Sør-Trøndelag meldinger om at et fly hadde blitt siktet på med en grønn laser.

Dette da flyet skulle lande på Værnes lufthavn.

- Det blendet og forstyrret pilotene under nedstigning, og kort tid etter fikk vi melding om at to andre fly hadde blitt utsatt for det andre, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen til Dagbladet om hendelsen tidligere omtalt av TV 2.

Olsen opplyser at politiet er relativt sikre på at laseren kom fra Sveberg, et område kort vei fra flyplassen.

- Vi har en patrulje ute. Den leter etter mulige gjerningspersoner, sier Olsen, og ber publikum om å henvende seg til politiet om de har relevant informasjon.

Han understreker at det ikke er første gang lignende episoder har inntruffet ved Værnes lufthavn.

- Tror dere at det kan være samme gjerningsperson som tidligere?

- Vi har ikke grunn til å tro det, sier Stig Roger Olsen.