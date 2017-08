Grufull kannibal-sak ryster Sør-Afrika: Mann gikk selv til politiet og sa han var lei av å spise kroppsdeler

(Dagbladet): Frykt sprer seg etter funn av en halshogget kropp i Sør Afrikas KwaZulu-Natal-provins.

En svært uhyggelig og oppsiktsvekkende sak ryster Sør-Afrika etter at en mann som oppga seg for å være healer meldte seg selv til politiet og innrømmet å ha spist og servert menneskekjøtt til hans religiøse følgere.

Ifølge britiske BBC, som omtaler den urovekkende historien, skal mannen ha sagt at han var lei av å spise menneskekjøtt.

Etter at mannen selv meldte seg til politiet, ble kroppen til en savnet 25-åring funnet i hjemmet hans. Funnet har ført til pågripelsen av fem menn som trolig er involvert i kannibalisme.

Da mannen meldte seg til politiet og fortalte den grufulle sannheten, trodde ikke politiet på ham, skriver BBC. Han ble avvist.

Men da mannen kom tilbake med en blodig hånd og fot som bevis, ble han umiddelbart anholdt.

Grufulle funn

I kannibalens hjem gjorde etterforskerne en rekke urovekkende funn. Blant annet fant de åtte avskårne menneskeører i en gryte, samt en rekke andre uspesifiserte kroppsdeler i en koffert i huset.

Det antas at kroppsdelene skulle bli servert til kundene hans, som ofte var fattige. De skal ha blitt fortalt at det hadde magiske egenskaper og ville føre til penger, krefter og beskyttelse.

I huset skal de også ha funnet rester av den savnede 25-åringen. Familien identifiserte henne ved hjelp av klær funnet i huset.

BBC møtte familien til den drepte kvinnen.

- Vi kan bare forestille oss hvordan hun tryglet og ba for livet sitt. Hun døde på en ekstremt smertefull måte, sier familien, mens de tørker bort tårer.

Leide hus

Kannibalen går under kallenavnet «Mkhonyovu» (den korrupte). Han leide et hus i landsbyen Rensburgdrift, og broren til mannen som leide ut huset, skal også være arrestert for mulig innblanding.

- Mkhonyovu flyttet inn for to måneder siden - jeg hadde ingen anelse om at han hadde kroppsdeler der inne, sier boligeier Philani Magubane.

Naboene til kannibalen skal i tida før arrestasjonen ha klaget over stank fra huset.