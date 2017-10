- Grunn til å forvente store framtidige jordskjelv i Oslo-regionen

(Dagbladet) Natt til søndag ble det registrert et jordskjelv med episenter i Lillomarka i Oslo, med en styrke på 2,5.

Skjelvet ble også registrert i Finland, Danmark, Sverige, Estland og Russland, ifølge NORSAR.

Avdelingsleder for jordskjelvfare og risiko hos NORSAR, Dominik Lang, forteller at det slett ikke er uvanlig med jordskjelv i hovedstad-området - eller i resten av landet, for den del.

- Vi registrerer jordskjelv i Norge hver eneste dag, men 99 prosent av dem er så små i styrke at folk ikke oppdager dem, eller så skjer de langt unna bebyggelse eller ute i sjøen, sier Lang til Dagbladet.

Store skjelv

Men enkelte jordskjelv merkes. Skjelvet i helga var det flere som kontaktet NORSTAR om, ifølge Lang. Og om vi går lenger bakover i tid, har det vært flere store jordskjelv i Norge.

Og slike skjelv av betydelig større styrke kan inntreffe igjen når som helst, mener Lang.

- Et skjelv som kan forårsake skader og føre til tap, kan inntreffe i morgen eller om 100 år. Når det inntreffer, vet ingen, sier han.

Det siste store jordskjelvet i Oslo-området inntraff i 1904, og hadde en styrke på 5,4. Skjelvet rystet områdene på begge sider av Oslofjorden fra syd for Fredrikstad/Tønsberg til nord for Oslo. Dette er det største kjente jordskjelvet i Oslo-området.

Store fremtidige skjelv

Og selv om det er svært sjeldent at skjelvene i Oslo-området har en styrke som i 1904, viser geologiske undersøkelser at faren for et nytt stort skjelv kan være reell.

- I dag har vi ikke nok informasjon om returperiodene for slike jordskjelv, men geologene mener det er grunn til å forvente store fremtidige jordskjelv i Oslo-regionen. Men vi vet ikke når disse kommer, sier Lang i en pressemelding på NORSAR sine nettsider.

- Hva bygger dere dette på?

- Oslo er et jordskjelv-utsatt område, sier Lang til Dagbladet.

Kontinentalplater

Han fortsetter:

- Dersom det har vært et jordskjelv av en viss styrke i visst område én gang, må man forvente at det skjer igjen. Oslo er utsatt som følge av den tektoniske strukturen i området. Oslofjorden er egentlig en dyptliggende avbrutt riftsone i jordskorpen, et «sår» som går gjennom hele jordskorpen, og som løper helt opp til og med Mjøsa.

- Hva vil det si?

- Det betyr at for flere millioner år siden begynte kontinentalplatene å drifte fra hverandre, men prosessen ble avbrutt etter en viss tid. Under denne prosessen var området varmt, og skorpen strakk og løftet seg akkompagnert av store magmatiske prosesser, begynner Lang og fortsetter:

- Da rift-prosessen stanset ble området kjørligere, og ble til en stor innsynkningssone (en såkalt graben-struktur) avgrenset av tektoniske forkastningssystemer. I den innsenkningssonen ble Oslofjorden dannet.

Utsatt område

Lang fortsetter:

- Så Oslofjorden er egentlig ikke en fjord, men en graben. Og de forkastninger som befinner seg rundt Oslofjorden, ligger spesielt gunstig an for å akkumulere spenningene fra grensesonene mellom kontinentalplatene, og å utløse dem. Og som følge av dette er det stor sannsynlighet for at jordskjelv kan oppstå i dette området.

Lang forteller at alle steder i verden der det er tilsvarende graben-struktur, også har høy jordskjelvaktivitet. For eksempel Viking-graben i den nordlige nordsjøen eller Missisippidalen i USA.

Forrige storskjelv

Storskjelvet i 1904 ble innledet med minst 11 forskjelv, og hadde minst 18 etterskjelv ble rapportert.

Jordskjelvet i Lillomarka i helga kan ikke ha vært et forskjelv til et større skjelv, understreker Lang.

- Slike forskjelv ville kommet med bare timers rekkefølge, forklarer han.

Han mener nordmenn ikke skal gå rundt og bekymre seg for jordskjelv, men at det kan være lurt å øke bevisstheten om at det kan skje.