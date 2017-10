Gustav (24) og de andre laksebaronene tjener seg søkkrike. - Det er ille

(Dagbladet): Dagen publisering av skattelistene viser at laksearvingen Gustav Magnar Witzøe troner øverst på formuetoppen i Norge.

24-åringens formue på 11,1 milliarder kroner, stammer fra oppdrettsselskapet Salmar på Frøya i Sør-Trøndelag. Det er faren Gustav Witzøe som har grunnlagt selskapet.

Witzøe er ikke den eneste som tjener gode penger på laks her til lands. Oppdrettsnæringen produserer 1,3 millioner tonn laks i året og i 2016 eksporterte Norge laks og ørret for 91,6 milliarder kroner. Det viser tall fra SSB og Norges Sjømat Råd.

- Et paradoks

SV-politiker Torgeir Knag Fylkesnes mener årets skattelistene er et bevis på at noen få tjener store mengder penger på fellesskapets ressurser.

- Paradokset er at mens noen tjener enorme summer, blir andre hold utenfor, sier Fylkesnes til Dagbladet.

Han understreker at han ikke har noe imot at folk tjener godt med penger, men mener systemet er galt slik det er i dag.

- Fiskerinæringen er gjort om til en handelsplass. Fiskerettigheter har blitt gjort til verdipapirer og spekulasjonsobjekter, en arena for investorer og aktører med mange penger. Dette har ført til en prisgalopp kun noen få kan være med på, sier Fylkesnes og fortsetter:

- Prisene blir så høye at det er umulig for ungdom å starte opp. Du må enten være arving eller ha tilgang på veldig mye penger for å kunne kjøpe deg inn i fiskeriene nå.

- Mister skatteinntekter

Samtidig peker Fylkesnes på utfordringer knyttet til oppdrettsindustrien.

- Eierskapet til oppdrettsnæringen er ofte langt bort fra kommunene hvor selve oppdrettet foregår, samtidig som det blir færre ansatte på grunn av teknologien. Mens eierne fyker opp på formueslista, sitter kommunene igjen med stadig mindre andel av inntektene. Det er ille, oppdrett tar jo utgangpsunkt i fellesskapets ressurser.

I mai fikk SV flertall i Stortinget for sitt forslag om å innføre en ny avgift på oppdrettsfisk, som skal komme kommunene til gode.

SV fremmet forslaget som tirsdag fikk støtte fra Ap, Sp, Venstre og KrF.

Tror på lakseeventyret

Carl-Emil Kjølås Johannessen er sjømatanalytiker i Pareto Securities. Han forklarer at det er gode penger å tjene på lakseoppdrett fordi tilbudet er mindre enn etterspørselen, og da øker prisene.

- Prisene på laks er veldig høye. Samtidig er det er restriksjoner på hvor mye som kan produseres, og dette kontrolleres av myndighetene, sier Johannessen.

Han tror de gode tidene i næringen vil fortsette og viser til at årets resultat er bedre enn fjorårets.

- Jeg tror næringen kommer til å tjene veldig bra med penger framover også. Men det forutsetter at det fortsatt holdes kontroll på hvor mye som kan produseres.

Også lakseanalytiker i SpareBank1 Markets, Tore Tønseth tror lakseeventyret kommer til å fortsette.

- Veksten blir mer moderat, men det kommer til å fortsette. Globalt sett er det mangel på laks, noe som sender prisen i været. Selv om prisen kan gå litt ned, vil den fortsatt holde seg på et historisk høyt nivå, sier Tønseth til Dagbladet.

Han forklarer at etterspørselen holdes oppe til tross for høy pris.

Urealistisk stortingsmelding

I stortingsmeldingen «Verdens fremste sjømatnasjon» fra 2013, legges det til grunn en femdobling av lakseoppdrett innen 2050. Dette mener Tønseth at er urealistisk.

- Nå er det ikke realistisk. Det er ikke funnet opp teknologi som gjør det gjennomførbart. Men det brukes milliardbeløp til forskning på dette området, så teknologien kommer nok, sier han.

I dag er det omfattende kontroll og overvåkning av lakseproduksjon og det er strenge regler for hvor mye som kan produserer.

- Med dagens kontrollregime er det ikke mulig å nå målet om femdobling innen 2050. Det er heller ikke noe som tilsier at politikerne vil lempe på kravene og kontrollen.

Gustav Magnar Witzøe har fått mulighet til å kommentere denne saken. Det ønsker han ikke.

