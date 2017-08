Gutt (1 1/2) kom hjem med 15 bitemerker. Personalet hadde ikke nevnt noe

(Dagbladet): Det var en vanlig dag, helt til det ikke var det lenger.

Jannicka Sjødin hentet sin ett og et halvt år gamle sønn i barnehagen i Malmø i Sverige. Personalet var ute, og sønnen også. Hun hilste og de vinket henne inn på avdelingen for at hun skulle hente vogna. Inne hilste hun blidt på en til fra personalet.

- Alt var som en vanlig dag, sier hun til Dagbladet.

Trøya satt fast i ryggen

Så kom sønnen gående mens han sa «mamma, mamma, mamma». Sjödin tenkte ikke mer på det. De dro hjem og hun laget mat til dem. Så skulle gutten bades og legges.

Det er da hun merket det: Trøya satt litt fast i ryggen.

Da hun tok av ham trøya oppdaget hun bitemerker over hele ryggen. Rundt 15 av dem, og det ser ut som om det kommer fra et annet barns tenner.

Sjokkert vasket hun sårene før hun dro rett på sykehuset. Men først dokumenterte hun alt ved å ta bilder av alle merker.

Det var Sydsvenskan og SVT som først omtalte hendelsen.

På sykehuset tok de tester og sjekket for blødninger.

- Legen så på kinnet hans, og sa han hadde skreket og anstrengt seg så mye at blodkarene under øynene hadde sprukket.

Sa opp barnehageplassen på dagen

Sjödin sa opp plassen til sønnen sporenstreks, og har bestemt seg for å bli hjemme med ham til de får en ny plass.

- Ingen barn skal trenge å oppleve noe sånt.

Nå sier hun at hun vil forfølge det videre, så langt hun klarer.

- Vi skal sette en stopper for dette. Få til en lovendring på hvordan man kan behandle barn.

Hun kommer til å politianmelde barnehagen.

- Jeg skal ikke la de andra barna være igjen og bli dårlig behandlet. Jeg skal kjempe med de andre foreldrene, sier hun til Dagbladet.

- Jeg forstår at foreldrene ble sjokkerte

Utdanningssjef i Malmø kommune, Peter Wahlström sier til Dagbladet at han er preget av bildene han har fått se.

- Jeg har sett bildet og jeg ble veldig opprørt, det er fælt å se på. Og jeg forstår at foreldrene ble sjokkerte. Det er åpenbart noe rutiner for tilsyn som ikke har fungert.

Han har ikke noe godt svar på hvorfor rutinene ikke har fungert som de skal.

- Men det foregår en utredning. Vi har allerede snakket med foreldrene, og vi må også intervjue personalet. Så får vi finne ut om det har vært problemer med å implementere rutiner eller om de ikke har blitt fulgt.

- Jeg kan ikke annet enn å beklage det som har skjedd. Jeg synes det var fælt.

- Hvor mange voksne er det per barn i barnehagene?

- I Malmø har vi en regel om fem barn per voksen, men jeg kan ikke svare på om det var det i dette spesifikke tilfellet. Det får utredningen vise.

Han har hørt at barnehagen vil bli anmeldt.

- Vi har rutiner på at vi skal melde fra til førskolenemda, som er en politisk nemd, om at det har skjedd en grov krenkning av et barn. Og så får politikerne se utredningsresultatet.