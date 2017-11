- Hadde jeg sittet på Stortinget, hadde jeg vært ganske sur

Fredag kom Utenriksdepartementet (UD) med tallene for Norges våpeneksport for 2016: Norge øker eksporten av ammunisjon og A-materiell til De forente arabiske emirater til over 100 millioner kroner, som er en økning på hele 75 millioner kroner i forhold til 2015.

- Det er helt utrolig at vi eksporterer ammunisjon og våpen til De forente arabiske emirater, som bidrar til brudd på humanitærretten i Jemen. Det er også sjokkerende at Norge øker eksporten til autoritære regimer med 161 millioner kroner, som er en økning på over 100 prosent fra 2015, sier Tuva Krogh Widskjold, leder i Changemaker.

Ba om regelverk-endring

Emiratene er med i den saudi-arabisk-ledete koalisjonen som kriger i Jemen, og som stadig beskyldes for å ha begått brudd på humanitærretten. Både politiske partier som SV - og organisasjoner som Røde Kors, Redd Barna og Changemaker - er kritiske til at Norge selger ammunisjon og militært utstyr til de krigførende parter i Jemen-krigen.

I fjor ba derfor Stortinget om at Regjeringen utreder hvordan Norge kan få et mer robust eksportkontrollregelverk.

- Røde Kors er opptatt av at våpeneksporten skal skje i forsvarlige rammer. Vi synes derfor det var bra at Stortinget i 2016 ba regjeringen utrede hvorvidt Norge kunne sikre et mer robust eksportkontrollregelverk gjennom å inkludere tydelige forbudsbestemmelser i enten lov eller forskrift, sier Mads Harlem, leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors.

- Inneholder mangler

Stortingets krav: Stortinget ba regjeringen utrede «hvorvidt innholdet i ATT-avtalens (Den internasjonale våpenhandelsavtalen) artikler 6 og 7 kan innpasses i norsk lov eller forskrift slik at det får en sterkere juridisk forankring, og ikke bare gjenspeiles i departementets egne retningslinjer».

Røde Kors sendte i april i år brev til UD, der de la fram et konkret innspill på hvordan forbudsbestemmelsene kunne tas inn i lovverket. Men det kom aldri noe svar tilbake, og det skuffer Harlem.

- Hadde jeg sittet på Stortinget, hadde jeg vært ganske sur. Regjeringen har ikke utredet hvordan tydelige forbudsbestemmelser kan inkluderes i vårt eksportkontrollregelverk, slik Stortinget ba om, sier Harlem.

Han mener også at regjeringens vurdering i eksportkontrollmeldingen inneholder flere alvorlige mangler:

- Her er ikke noen om hvordan forbudsbestemmelser i forskrift eller lov kan hindre at våpen og ammunisjon brukes til krigsforbrytelser i for eksempel Jemen, sier Harlem og fortsetter:

- Jeg forventer nå at Stortinget ber regjeringen følge opp det vedtaket som ble gjort i 2016, avslutter Harlem.

UD ikke enig

Regjeringen har ifølge seg sjøl utredet hvorvidt innholdet i ATT-avtalens artikler kan innpasse i norsk lov eller forskrift, ifølge Audun Halvorsen, statssekretær i UD.

- ATT er en juridisk bindende traktat og ble ratifisert av Norge 12. februar 2014. Den er derfor folkerettslig forpliktende for Norge. Det norske eksportkontrollregelverket er fullt ut i samsvar med ATT, sier Halvorsen.

UD vurderer at ATT har en svært sterk juridisk forankring, og at de «allerede er tatt inn i UDs retningslinjer for behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, i likhet med Stortingets 1959-vedtak».

- Det norske eksportkontrollregelverket er omfattende og strengt, og det utvises stor åpenhet om både praktiseringen av regelverket og om den faktiske eksporten i årlige meldinger til Stortinget, fortsetter statssekretær Halvorsen.

- Skuffet

Våpeneksport-meldingen viser at Norge har økt salg av ammunisjon og A-materiell til De forente arabiske emiratene, som er med i Saudi-Arabias koalisjon som kriger i Jemen. Norge selger også A-materiell til Kuwait, Qatar og Oman. Videre er det åpnet for å selge annet militært materiell og som ikke er våpen, til Saudi-Arabia.

Utenriksdepartementet mener at De forente arabiske emirater, Qatar, Kuwait, Saudi-Arabia og Oman «utgjør fremvoksende og potensielle markeder for norsk forsvarsindustri». Samtidig som de erkjenner at den saudi-ledede krigskoalisjonen i Jemen antas å stå bak brudd på humanitærretten i Jemen.

- Det er absurd og veldig naivt å tro at disse våpnene ikke brukes i Jemen. I tillegg er det forkastelig å utnytte krigsherjede områder til å tjene penger på salg av åpen, sier Widskjold i Changemaker.

Også Redd Barna er skuffet, og leder for politikk og samfunn, Gunvor Knag Fylkesnes, sier følgende:

- Vi kan ikke forstå at Norge har eksportert så mye forsvarsmateriell til landene som kriger i Jemen, når vi vet at de fører en av de mest brutale krigene i verden. I tillegg reagerer vi kraftig på at Midtøsten blir beskrevet som et potensielt og framvoksende marked for norsk forsvarsindustri.

