Hadde valget vært i dag, ville Jonas blitt statsminister

(Dagbladet): De fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF får til sammen 81 mandater på Ipsos’ partibarometer for oktober. Ap, Sp og Sv får 85 mandater, og dermed er det rødgrønt flertall.

Ap får samme oppslutning som ved valget, 27, 4 prosent. Men fordi KrF og Venstre havner under sperregrensa med henholdsvis 3,7 prosent og 3, 8 prosent, blir fordelingen av utjevningsmandater annerledes, og Ap kommer ut med fire flere mandater. Sp får 10, 9 prosent og får to ekstra mandater, mens SV med 5, 9 prosent får sammen antall mandater. Rødt får 3, 4 prosent, og ville med et slikt valgresultat fått inn to mandater på Stortinget.

Små marginer

- Denne målingen viser hvor jevnt valget var. Marginene falt ned slik at det sikret fortsatt Høyre/Frp-regjering. Med bittesmå endringer tipper flertallet over til vår side. Men for Ap er det uansett en lang vei å gå for å komme opp på et høyere nivå, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

Støre sier at Ap nå er godt i gang med arbeidet i Stortinget, og viser til at det nye Stortinget gir muligheter til politisk gjennomslag.

- Det første vedtaket som ble gjort, om gjenopprettelse av 14 ukers pappaperm, var gjennomslag for Ap. Det viser et nytt mulighetsrom i denne stortingsperioden, sier Støre.

Høyre, ligger på et stabilt høyt nivå med 25, 8 prosent, mens Frp faller ned til 13, 5 prosent.

- Dette er en god måling for Høyre. Det er ingen grunn til å bekymre seg over små svingninger noen få uker etter valget. Norge står overfor store utfordringer i årene som kommer. Det viktigste er å skape flere jobber, kvalifisere flere for det nye arbeidslivet og sikre at vi har et bærekraftig velferdssamfunn, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner om målingen som altså viser at de borgerlige har mistet flertallet.

- Jeg er trygg på at Høyre sammen med Frp, Venstre og KrF vil finne gode løsninger for et bærekraftig velferdssamfunn, og vi vil invitere hele Stortinget til å være med på arbeidet, sier han.

KrF karret seg over sperregrensa ved valget, og fikk 4, 2 prosent. Nå gjør KrF sin dårligste måling på sju år.

Tøffe tak

- Etter dårlige valg kommer det gjerne dårlige målinger. Men vi har en stor jobb å gjøre. Det blir tøffe tak framover, sier KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Partiets vippeposisjon i Stortinget gir imidlertid partiet store muligheter.

- Vi håper denne posisjonen gjør det synlig at KrF påvirker i mange spørsmål. Vi slåss jo for økt oppslutning for å få gjennomslag for politikk. Og forhåpentligvis gir vippeposisjonen mer gjennomslag, sier Ropstad.

Analyser av velgerbevegelser har vist at en del tidligere Høyre-velgere stemte på Venstre i år, for å sikre borgerlig flertall. Disse velgerne ser ut til å være på vei tilbake til Høyre, og Venstre er i oktober tilbake under sperregrensa.