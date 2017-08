Hamar-mann dømt til 18 års forvaring for å ha tent på hus til sorenskriver

(Dagbladet): Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i ankesaken om «sorenskriverbrannen», der en mann i 40-åra var tiltalt for blant annet overlagt drapsforsøk og mordbrann.

Den påsatte brannen gjaldt boligen til Sorenskriveren i Hedmarken tingrett, og skjedde sommeren 2013.

I lagmannsretten er mannen dømt til forvaring i 18 år med en minstetid på 10 år for overlagt drapsforsøk, mordbrann, motarbeidelser av rettsvesenet og grovt skadeverk, samt for drapsforsøk, forsøk på mordbrann og familievold.

40-åringen ble i fjor dømt til 18 års forvaring av Sør-Østerdal tingrett.

Også der ble han funnet skyldig i forsøk på overlagt drap og i å ha tent på huset til familien Svor natt til 22. juli 2013, skriver Hamar Arbeiderblad.

Mannen har hele tiden nektet for at det var han som tente på huset, og har opprettholdt den forklaringen også i Borgarting lagmannsrett.

«Han nekter straffeskyld for alle forhold og hevder at tiltalen i hovedsak er utslag av en konspirasjon fra politiets side for å få ham dømt», heter det i dommen.

Ingen tekniske bevis knyttet ham til brannen, men vitneforklaringer og annen bevisførsel har i to rettsinstanser overbevist dommerne om mannens skyld.

Sorenskriveren og hans kone var ikke til stede i huset da brannen startet den 22. juli 2013, men sorenskriverens datter og hennes venninne, som var på besøk, befant seg i kjelleren. De ble reddet ut av naboer som kom til, står det i dommen fra lagmannsretten, som er 59 sider lang.



Motivet for ildspåsettelsen skal ha vært at sorenskriver Svor i sin tid avsa en dom i en barnefordelingssak som ikke gikk i favør av 40-åringen, ifølge NTB.

Mannen, som sommeren 2015 skiftet navn til en romanfigur, er også dømt til å betale over 10 millioner kroner i oppreisning og erstatning. Han har også fra tidligere en rekke dommer for vold og trusler.

Spesielt har forklaringen fra mannens ekskone stått sentralt. Hun forklarte i retten at 40-åringen betrodde seg til henne om det var han som antente huset.

Den enstemmige dommen er i samsvar med aktors påstand. Totalt vitnet 76 personer, inkludert to sakkyndige vitner og to sakkyndige i ankesaken, som ble avsluttet 23. juni.