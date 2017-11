(Dagbladet): 87-åringen som har sonet 26 livstidsdommer etter å ha beordret over 150 drap i sin rolle som en av toppene i den beryktede sicilianske mafiaen Cosa Nostra, var i medisinsk koma etter to operasjoner. Det melder franske medier ifølge AFP.

Landets justisdepartement tillot familien hans å besøke ham ved sykesengen i fengselsfløyen på et sykehus i Parma, nord i Italia, skriver The Washington Post.

Riinas eldste sønn, Giovanni Riina, soner ifølge Yahoo News en livstidsdom for fire drap. Han var derfor ikke til stede. Hans yngste sønn skrev derimot en status på Facebook torsdag hvor han gratulerte faren med dagen.

- Jeg elsker deg

- For meg er du bare faren min, ikke Toto Riina. Og jeg ønsker deg gratulerer med dagen på denne triste, men viktige dagen. Jeg elsker deg.

Riina døde klokka 04.00 natt til fredag.

Sykehuset offentliggjorde ikke dødsfallet umiddelbart.

Erkebiskop Michele Pennisi vet ennå ikke om familien ønsker å sende Riinas levninger til Corleone, men sier at det ikke blir noen offentlig begravelse. Grunnen er at mafiasjefen var en «offentlig syndebukk» og at det dermed er ulovlig.

- Hvis familien spør, vil det være mulig å begrave ham privat på gravlunden, skriver han i en e-post til nyhetsbyrået Associated Press.

- Sjefen over alle sjefer

Cosa Nostra-sjefen ble arrestert i Sicilias hovedstad, Palermo, i 1993 og fengslet i et høysikkerhetsfengsel tilegnet gangstere. Sikkerhetstiltakene inkluderer å isolere fangene og å gi dem begrenset med tid utenfor cellene sine.

Han ble fengslet da han, mot slutten sin mektigste periode, ble beskyldt av flere aktorer for å ha drept italienske dommere, politimenn og andre som var ute etter Cosa Nostra.

I samme periode skal Italias med kjente mafiaforkjempere, de to høytstående dommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino, ha blitt drept med to måneders mellomrom i 1992.

- Blir maktkamp

En av landets antimafiaaktorer, Franco Roberti sier, ifølge The Washington Post, at Riina aldri har angret på forbrytelsene han gjorde.

- Han var regnet som sjefen over alle sjefer, til og med i fengsel. Hans død kommer til å føre til en maktkamp på toppen av Cosa Nostra, sier han.

Aktoren la til at Cosa Nostras mafiainnflytelse har blitt marginalisert de siste årene i forhold til 'Ndrangheta-mafiaen basert i Calabria, sør i Italia, som har spredd seg til Nord-Italia og inn i Nord-Europa, men at endringer er i emning.



- Vi ser nå en økning i bevegelsene i Cosa Nostra på et økonomisk nivå. Dette er noe vi overvåker, sier han.



Bondeforening

Mafiaen Cosa Nostra - som kan oversettes til «vår sak» på norsk - har vært på Sicilia siden midten av 1800-tallet. De var ingen hemmelighet, langt på vei var mafiaen en del av den sicilianske kulturen. Den ble dannet for å forene bønder mot felles fiender, men tjente seg søkkrik på organisert kriminell virksomhet utover 1900-tallet.

Ikke minst på 1950-tallet - da Sicilia opplevde en byggeboom - ble det ikke slått inn en spiker uten at mafiaen var involvert og fikk sin del av kaka.

Riina vokste opp på en gård i sentral-Italia, og italienske etterforskere tror han manøvrerte seg inn på mafiatoppen ved å sette rivaler opp mot hverandre, for så å lure seg unna i blodbadet som fulgte.

Slik overlevde han mens mafiasjefene rundt ham falt som fluer på 1970-tallet.

Den amerikanske avisa skriver at mafiasjefen fikk sin første livstidsdom for mord og narkotikasmugling 1987. Han skal ha lurt myndighetene trill rundt i flere tiår men han bestilte drap på mafiamotstandere og smuglet narkotika via en tunnel under bakken.

Han skal ha nektet å samarbeide med myndighetene etter å ha blitt fengslet.

