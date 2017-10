Han var Trumps nærmeste. Nå kan domino-brikkene velte rundt presidenten

(Dagbladet): Mellom juni og august 2016 fungerte Paul Manafort som sjef for presidentkampanjen til Donald J. Trump.

Nå nekter Manafort og forretningspartneren Rick Gates skyld i saken der de er siktet for hvitvasking, falsk forklaring og sammensvergelse mot USA.

Dette i forbindelse med ulovlig lobbyvirksomhet for prorussiske ukrainere.

- Sorry, men dette skjedde for flere år siden - før Paul Manafort var en del av Trump-kampanjen, skrev Trump i etterkant av at Robert Mueller opprettet saken.

- Mange dominobrikker kan falle

Spesialetterforskeren har siden mai etterforsket hvorvidt presidentens daværende apparat samarbeidet med Russland under fjorårets valgkamp, noe Trump igjen benektet kort tid etter nyheten om siktelsen.

- Det finnes ingen sammensvergelse, skrev presidenten på Twitter.

Tre av hans tidligere medarbeidere, deriblant Manafort, er imidlertid siktet i forbindelse med etterforskningen.

- Siktelsen mot Manafort tyder på at Mueller går bredt ut og belyser saken fra flere hold. Det betyr at mange dominobrikker som kan falle her, uten at de nødvendigvis faller over Trump til slutt. Det er viktig å understreke, sier Hilmar Mjelde, postdoktor ved Universitetet i Bergen, til Dagbladet.

Trenger ikke å ramme Trump

Mjelde understreker at det for øyeblikket ikke finnes noen ubestridelige beviser for et eventuelt samarbeid mellom Trump-kampanjen og myndighetene i Kreml.

Dette på tross av at forskeren på amerikansk politikk ser på møtet mellom apparatet og den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja forrige sommer som «definitivt i grenseland».

Les mer om møtet her

Om siktelsen mot Manafort, har Mjelde følgende å si:

- Foreløpig er dette først og fremst et problem for Manafort. Det ser selvsagt ikke pent ut for Trump i dag at han har omgitt seg med Manafort, men det får ikke nødvendigvis praktiske konsekvenser for Trump.

Kort tid ved roret

Manafort sluttet knapt to måneder etter at han fikk jobben som kampanjesjef.

Oppsigelsen kom i etterkant av anklager om ulovlig lobbyvirksomhet på vegne av prorussiske ukrainere, deriblant den tidligere presidenten Viktor Janukovitsj, forut for arbeidet for Trump.

For denne lobbyvirksomheten skal han og Rick Gates ha tjent millioner. De skal også ha forsøkt å sanke støtte i forbindelse med flere politisk betente saker, deriblant fengslingen av Janukovitsjs politiske motstander Julia Timosjenko.

På spørsmål om hvorvidt Manafort kan sitte på informasjon som kan bli brukt i etterforskningen mot Trump og hans tidligere valgkampapparat, svarer Mjelde at mye er uvisst på nåværende tidspunkt.

- Det er det alle lurer på, men som vi ikke vet ennå. Det er ganske vanlig framgangsmåte i føderale etterforskninger å gå etter folk lavere i næringskjeden først, for å se om de har noe på han på toppen, og så legge press på dem.

Anklager Clinton

«Han på toppen» er i dette tilfellet sittende president Donald J. Trump.

Han benyttet timene i etterkant av Manafort-nyheten til å rette oppmerksomheten mot sin forhenværende rival Hillary Clinton.

Det er en strategi Trump og Det hvite hus har benyttet flere ganger i møte med anklager i knyttet til Russland-etterforskningen.

Et eksempel på det kom i forrige uke.

- Hvis det fantes noe samarbeid, trenger man ikke å se lengre enn til Clinton og Demokratene. Alt de har anklaget presidenten for det siste året, er ting de selv har bedrevet, uttalte Sarah Sanders, pressetalsperson for Det hvite hus, den gang, ifølge Fox News.

- Trumps metode

Hilmar Mjelde omtaler den offensive strategien som «Trumps metode».

Hillary Clintons valgapparat og Demokratenes sentralstyre betalte firmaet Fusion GPS for å dokumentere påstander om Trumps bånd til Russland, ifølge amerikanske medier.

En kilde kom først med opplysningen til The Washington Post og bekreftet saken overfor AP tirsdag kveld.

- Samrøre med russerne på demokratisk side vil kunne nulle ut mistanken mot Trump-leiren. Det er en smart taktikk, spesielt siden kritikken mot Clinton-kampanjen for samrøre har fått noe medvind i mediene, mener forskeren.

- Er det en vellykket strategi?

- Det er bare en ting som betyr noe på sikt her for presidenten, og det er hva Mueller konkluderer med i forhold til et eventuelt Trump-samrøre. Alt annet her er mediestøy og et «sideshow», svarer Hilmar Mjelde, før han legger til følgende om hva situasjonen betyr for Trump rent politisk:

- Det gjør det vanskeligere for Trump å fokusere på agendaen hans. Han bør egentlig snakke om den og be velgerne presse kongressen til å støtte Trump. Men nå snakker alle om Russland-etterforskningen, og lite om Trumps skattereform.