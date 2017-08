Hans Lysglimt Johansen og Max Hermansen anmeldes for sverdbæring på Karl Johan

(Dagbladet): Den kontroversielle lederen av partiet Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen (45), samt leder av Pegida Norge, Max Hermansen (57), anmeldes av politiet etter en valgkampstand i Oslos paradegate Karl Johan i går.

Årsaken er at politikeren bar sverd.

- Jeg kan bekrefte at vi tok beslag i et sverd på Karl Johan i går. Årsaken er at det ikke er lov å gå med kniv eller våpen på offentlig sted, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo-politiet til Dagbladet.

- Gjorde hilsen

Sverdet er beslaglagt og saken vil bli anmeldt, opplyser han.

- Beslaget skjedde rundt klokka 13.00 i området ved valgbodene på Karl Johans gate, sier han.

Det skal ha vært den tidligere talsmannen for den antiislamske gruppa Pegida og nåværende førstekandidat i Oslo for innvandringskritiske Demokratene, Max Hermansen, som bar sverdet. Både han og Lysglimt Johansen har fått beskjed om at de blir anmeldt for sverdbæringen.

- Jeg svarer ikke lenger «mørkebladet», som er en del av løgnpressen. Dere står ikke på vår side, sier Max Hermansen når Dagbladet spør han om anmeldelsen søndag formiddag.

På Facebook har han imidlertid skrevet: «Anmeldt av politiet; for å gjøre stor hilsen med et "sverd". Rettsstaten Norge ...».

- Har alltid med meg sverd

- Jeg har alltid med meg sverdet på stand. Det er flere som vil ta selfie med det, sier Lysglimt Johansen til Dagbladet.

Nasjonalistiske Alliansen hadde stand i Oslo sentrum med anti-islam-gruppa SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) i går.

- Jeg hadde også med sverdet på Arendalsuka med SIAN. Politiet var innom der også, og det var bare smil og hygge, hevder Johansen.

Tre høyreekstreme ble imidlertid bortvist fra Arendal sentrum ved SIANs stand under arrangementet for halvannen uke siden.

- Jeg har brukt det masse og tatt massevis av selfies med det. I går kom politiet bort. De var veldig hyggelige og spurte om å se på det. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne ha det framme og la det i bilen. Politiet kom tilbake ti minutter etterpå og bestemte seg for å beslaglegge. De sa jeg kunne komme på stasjonen mandag og hente det. Så fikk jeg beskjed om at politiet ville anmelde saken et kvarter seinere, sier Lysglimt Johansen.

Ifølge ham gikk Max Hermansen med sverdet da politiet kom og at de derfor ville anmelde ham. Johansen hevder imidlertid at han ba om at også han måtte bli anmeldt, fordi det er hans sverd.

- Det gikk politiet med på, sier han.

Kontroversielle

Han kaller sverdet et pyntesverd, men får det trolig ikke tilbake med det første, nå som det er en del av politiets bevis. Lysglimt Johansen, som sier det er mye symbolikk i sverdet, sier han er på utkikk etter et nytt sverd.

Operasjonsleder Hausvik vet lørdag formiddag ikke om én eller flere personer vil bli anmeldt for å bære sverd.

Lysglimt Johansen har også skrevet en rekke meldinger på sosiale medier.

- Sverdet er uslipt og ganske ufarlig. Sverdet blir brukt til selfies med ungdom som ønsker å ta opp kampen for rettferdighet, skriver han.

Både Hermansen og Lysglimt Johansen er svært kontroversielle personer i norsk offentlighet.

Den profilerte islamkritikeren Hermansen har ved flere anledninger kalt islam en totalitær ideologi og leder den islamfiendtlige organisasjonen Pegida Norge. Den tidligere læreren fikk også sparken fra jobben. Han maktet ikke å få oppslutning om bevegelsen i Norge.

Forsvarer egne utspill

Johansen, kjent som dedikert Donald Trump-støttespiller fra valgsendinger både på NRK og TV 2, varslet den gang at Alliansen skulle ha «Norge ut av EØS» som sin eneste politiske sak. Siden har Dagbladet fortalt hvordan konspirasjonsteoretikere, kontroversielle innvandringsskeptikere og holocaustbenektere er aktive i partiet.

Han har selv kommet med en rekke utspill om jøder, etniske minoriteter og homofile - utspill han selv har forsvart.