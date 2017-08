Håpet å lokke villaeierne - kutter prisen med 1,5 mill.

(Finansavisen.no): For under to uker siden ble en 170 kvadratmeter stor toppleilighet i Thorvald Erichsens vei 1 på Madserud i Oslo lagt ut for salg. Prislappen var da 23,9 millioner kroner, tilsvarende en kvadratmeterpris på rett over 140 000 kroner.

- Vi fikk ikke napp på den opprinnelige prisen, ergo er det naturlig å gå ned litt i pris, sier eiendomsmekler Odd Kalsnes i Privatmegleren Aveny, til Finansavisen.

Ifølge avisa forble leiligheten usolgt etter én visning, og prisantydningen er allerede kuttet med 1,5 millioner kroner, til 22,4 millioner.

Det tilsvarer en kvadratmeterpris på nær 132 000 kroner.

- Jeg hadde håpet at vi skulle klare å lokke noen av villaeierne på Madserud. Vanligvis skal interessen for en leilighet som dette være på topp. Penthouseleiligheter på Oslo vest på over 150 kvadratmeter, med to garasjeplasser og heis rett opp i leiligheten, er meget sjelden vare, sier mekleren, til Finansavisen.

- Publikummet for denne leiligheten er godt bemidlet og har lange ferier. Vi la kanskje ut leiligheten en uke eller to for tidlig. At leiligheten også kan trenge noe oppussing kan ha medvirket til at den ikke ble solgt, avslutter Kalsnes.

