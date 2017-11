Håpet ble tent med meldinger om «nødsignal». Så kom myndighetene med en nedslående beskjed

(Dagbladet): Argentinske myndigheter søker fortsatt for full maskin etter en militær ubåt som sist ga livstegn fra seg på onsdag.

Lørdag ble håpet tent hos familiemedlemmer og pårørende av de 44 personene som er savnet, da myndighetene meldte at de hadde registrert nødsignaler som trolig kom fra ubåten.

Søndag kveld ble de imidlertid møtt med en nedslående melding, da marinen måtte gå tilbake på uttalelsene fra dagen før.

- Vi har ikke noe klart bevis på at de sju forsøkene kom fra den savnede ubåten, sier admiral og marinetalsmann Gabriel Gonzales, ifølge avisa La Nacion.

Han forteller at de jobber videre med å analysere nødanropene, for å få bekreftet om de faktisk kom fra den savnede ubåten.

Gonzales opplyser samtidig at myndighetene har trappet opp søket etter ubåten, i et område utenfor landets sørligste punkt.

Ubåten ARA San Juan, en dieselelektrisk TR-1700, hadde vært på et rutineoppdrag ved marinebasen Ushuaia nær sørspissen av Argentina og var på vei tilbake til marinebasen ved Mar del Plata, om lag 400 kilometer sør for Buenos Aires, da det onsdag ble helt stille.

Fredag ble minst ett observasjonsfly og en rekke marinefartøy satt inn i søket. Siden har også et av romfartsorganisasjonen Nasas forskningsfly kommet for å bistå. Den argentinske marinen har videre fått bistand fra seks land, deriblant USA og Storbritannia, i letingen, etter at ubåten forsvant 430 kilometer utenfor den argentinske kysten.

- Vi vil gjøre alt vi kan for å finne ubåten så fort som mulig, sa Argentinas president Mauricio Macri lørdag, i forbindelse med at søkeområdet ble doblet.

Siste livstegn kom onsdag

Til tross for en omfattende leteaksjon, står myndighetene fortsatt uten betydelige spor. De siste bekreftede og sikre livstegnene fra ubåten kom onsdag morgen.

Myndighetene mistenker at ubåtens kommunikasjonssystem kan ha blitt ødelagt i forbindelse med en brann om bord.

Håpet er at ubåten skal ha steget til overflaten, slik at det vil være mulig å se den fra lufta.

- Dersom det er et problem med kommunikasjonsutstyret, så skal fartøyet komme til overflaten, sa marinetalsmann Enrique Balbi fredag.

- Så snart som mulig

Lørdag opplyste departementet som nevnt at fartøyet mest sannsynlig har prøvd å kommunisere via satellittsignaler i løpet av dagen. Videre fortalte de at de hadde registrert hele sju mislykkede forsøk på å komme i kontakt via satellittsignaler, som de tror at kom fra den savnede ubåten, ifølge Reuters. Det går de nå delvis tilbake på.

Lørdag gikk også den argentinske presidenten Mauricio Macri ut og lovet at myndighetene vil bruke alle nødvendige ressurser for å finne ubåten så snart som mulig.

- Vi er forpliktet til å bruke alle nødvendige nasjonale og internasjonale ressurser for å finne ubåten ARA San Juan så snart som mulig, sa presidenten lørdag, ifølge avisa La Nacion.

Familiene venter på svar

Mange familiemedlemmer og pårørende av de savnede er samlet sammen med forsvarsledelsen på marinebasen i Mar del Plata.

- Vi er alle redde og håper hele tiden på å høre positive nyheter, sier Alberto Espinosa, faren til en av de 44 savnede til La Nacion søndag.

- Timene som flyr unna bekymrer meg. Jeg kjenner på en sammenblanding av grusomme følelser. Vi blir nervøse, det er stillhet og stadige blikk, sa Marcela González, kona til en av de 44 savnede, til den samme avisa på lørdag.

- Vi er fortvilte og redde i denne situasjonen, men vi har et håp om at de kommer tilbake, sa kvinnen videre.

San Juan er en av den argentinske marinens tre ubåter. Den er 65 meter lang og sju meter bred og er bygget i Tyskland i 1983. Den har vært gjennom flere ombygginger og tilpasninger, den siste i 2014, ifølge NTB.