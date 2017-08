Har falt én million i måneden

(Finansavisen:) — Det er riktig at eiendommen er solgt, bekrefter advokat Tor Hilmar Eggesvik overfor Finansavisen.

Han fremsto som kjøper da byvillaen i Sigyns gate 3 i Oslo ble solgt på tvangssalg i vinter gjennom å være registrert eier av selskapet Panonia.

Etter en lang prosess endte tvangssalget ifølge avisen på 35,5 millioner kroner, men det var en klient gjennom mange år som var den reelle kjøperen. Eiendomsutvikler Åge Ringdal overtok aksjene i Panonia fra Eggesvik.

Lite presentabel

Rindal startet umiddelbart oppgradering av den nedslitte eiendommen som grenser rett ut mot Kirkeveien, men valgte å stanse arbeidene på grunn av sykdom, hvorpå han droppet prosjektet og la eiendommen ut for salg.

Nå er eiendommen solgt. Prisen ble bare 31 millioner kroner – 4,5 millioner kroner mindre enn prisen Ringdal betalte i for eiendommen i vinter.

– Kjelleren er hugget opp og eiendommen fremstår ikke veldig presentabel, sier Eggesvik til Finansavisen.

For Åge Ringdal er eiendommen blitt kostbar. Ikke bare i form av verditapet, men på toppen av dette kommer transaksjonskostnader i to omganger samt kostnadene med opphuggingen av kjelleretasjen.

Ukjent kjøper

Eggesvik vil ifølge avisen ikke si noe om hvem kjøperen er ut over at de skal ha kontraktsmøte i dag, tirsdag. Det er derfor ukjent for Finansavisen hva som vil bli gjort med eiendommen.

Den tidligere eieren Lillian Olsson, som måtte tvangsselge eiendommen, hadde en rekke planer som først omfattet riving og deretter en gigantisk utbygging. Slike planer var trolig urealistiske. Like urealistiske som verditakstene hun fikk utarbeidet rett etter at hun selv kjøpte eiendommen høsten 2014 for 25,25 millioner – også det på tvangssalg.

Verditakstene takstmann Arnstein Johansen laget for den 1,1 mål store tomten med 768 kvadratmeter bruttoareal ble først satt til 100 millioner kroner før samme takstmann noe senere nedjusterte taksten til 62 millioner.

Nå er eiendommen ifølge Finansavisen solgt for nøyaktig halvparten av denne taksten, og godt under en tredel av den høyeste taksten.

