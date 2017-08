Har fortsatt ikke solgt seg ut

(Dagbladet): I mai fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre kraftig kritikk for sine eierandeler i et boligprosjekt i Oslo, etter at Dagbladet avslørte uryddigheter i arbeidsforholdene på byggeplassen.

Da lovte han å selge seg ut av begge de to byggeprosjektene, som ligger på Ensjø i Oslo.

I dag - tre måneder senere - har han fortsatt ikke gjort det.

- Det er ikke solgt ennå, men det er en prosess på det. Jeg har meldt at det selges, men slike ting tar tid. Det gjenstår bare formaliteter, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

Han sier at han har en kjøper, og at det mest sannsynlige er at noen av de andre eierne kjøper den lille andelen i prosjektet.

Det er ikke klart hvem av dem det er snakk om.

Liten eiergruppe

Blant den lille håndfullen med eiere er blant annet finansbaronen Stein Erik Hagen, Erik Bøhler, Midelfart-familien, forretningsmannen Torgeir Mjør Grimsrud og en håndfull av Støres nærmeste slektninger.

Støres eierskap: Aksjeposten Støre har i de to byggeprosjektene eies gjennom selskapet Femstø AS, som Støre eier 76,23 prosent av sammen med sønnene, som deler de resterende prosentene.



Dette selskapet eier igjen aksjer i de to selskapene Ensjøåsen Invest Komplementar AS (3,26 prosent eierandel) og Fyrstikkalleen 17 Invest (3,3 prosent av aksjene).



Fyrstikkalleen 17 Invest eier igjen 100 prosent av aksjene i eiendomsselskapet Fyrstikkalleen 17 Eiendom, hvor Støres eierandel er nøyaktig den samme som i investeringsselskapet med samme navn.

Kilder: Aksjonærregisteret 2016/Proff.no

I dag kan han ikke svare på hva summen blir, men en ting er sikkert: Støre går ikke i minus.

- Det blir ikke tap, men fortjenesten blir mindre enn den kunne ha blitt, sier Støre til Dagbladet.

Kritikken mot Støre haglet fra Høyre, Rødt, Senterpartiet og Fellesforbundet etter at Dagbladet brakte saken i mai, gikk på at forholdene ved byggeplassen stod i sterk motsetning til politikken Arbeiderpartiet og Ap-lederen selv har forfektet.

Organisasjonsgraden på byggeplassen var lav, flere arbeidere hadde såkalte løsarbeiderkontrakter og det var brukt bemanningsbyrå i byggingen.

Gammel arv

Det omdiskuterte byggeprosjektet på Grenselunden på Ensjø har adresse Grenseveien 97. Dette er en eiendom Støre og søstrene hans arvet deler av gjennom Jøtul-konsernet.

I 2011 solgte Støre sin andel av eiendommen for den nette sum av 170 millioner kroner til en gruppe kjendisinvestorer.

Støre og søsknene ble deretter med videre som medeiere i boligprosjektet som nå pågår på deler av den gamle tomta, ved at de investerte 3 300 000 kroner i Ensjøåsen Invest gjennom selskapet Trestø.

Året etter bestemte Støre og søsknene seg for å investere i nabotomta Fyrstikkalleen 17, hvor de skjøt inn 1 089 000 kroner.

Trestø ble så formelt oppløst, og eiendelene ble fordelt med en tredjedel til hver av selskapene Femstø, Samsø og Trestø Invest. De to sistnevnte er selskaper eid av Støres søstre, mens Femstø er eid av Støre og sønnene.

Tre uker etter avsløringen, varslet Støre at han vil selge seg ut av begge byggeprosjektene, hvorav bare prosjektet i Grenselunden er påbegynt.