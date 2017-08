Hareide vil ikke ta avstand fra homoflagg-nei i sør

(Dagbladet): Nesten alle KrF sine ordførere i Agder har sagt neil til å heise homoflagget de har fått tilsendt i forbindelse med Skeive Sørlandsdager.

Det har vakt oppsikt - særlig siden nazister marsjerte i Kristiandsands gater tidligere denne sommeren, under parolen «knus homolobbyen».

På direkte spørsmål fra Dagbladet, vil KrF-leder Knut Arild Hareide likevel ikke ta avstand fra «flaggnekten».

- Dette er opp til dem lokalt å avgjøre. Jeg registrerer at det håndteres på ulike måter av ordførerne, uavhengig av parti. Det viktigste for meg er at vi alle står sammen mot diskriminering og mot holdningene som ble fremmet i denne nazimarsjen. Det tror jeg alle kommuner på Sørlandet er enige om, skriver KrF-lederen i en sms til Dagbladet i dag.

Det er en sannhet med modifikasjoner at flaggnekten skjer uavhengig av parti, slik Hareide antyder.

Bare ni kommuner i de to Agder-fylkene nekter å heise flaggene, ifølge Fædrelandsvennen og NTB.

Seks av nei-kommunene er styrt av KrF.

Det er alle KrFs kommuner i de to fylkene, med unntak av Grimstad, som ifølge Grimstad Adressetidende har snudd etter massivt bråk.

Moralsk ansvar

Flere av nei-kommunene bruker flaggreglene som begrunnelse for at de sier nei; en begrunnelse som er blitt kritisert for å være en bortforklaring, siden over tjue andre Agder-kommuner altså tolker flaggreglene annerledes.

- Det er nesten bare KrF-kommunene som ikke ville bruke flagget de har sendt, så da virker det som et partipolitisk standpunkt, sier listetopp Eivind Trædal for MDG i Agder.

Etter det Dagbladet forstår, synes KrF-ledelsen at det er krevende å ta en intern debatt om et så betent tema som homofili midt i valgkampen.

Trædal synes det er uheldig at verken KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad eller partileder Hareide vil ta tydelig avstand fra flaggnekten i KrF-kommunene.

- Kjenner ikke grenser

Han liker ikke argumentene om at kommunene skal få bestemme dette selv.

- Det er ikke sånn at kjærlighet kjenner kommunegrenser. Solidaritet med de skeive i befolkninga bør ikke være et spørsmål som avhenger av hvilken kommune du er fra. Jeg får assosiasjoner til amerikansk argumentasjon om «state rights». Her sier de altså at de som rikspolitikere ikke har noe med hva deres parti står for lokalt, sier Trædal.

Han synes det er KrF-ledelsens moralske ansvar å ta avstand fra flaggnekten.

- Når du har nazister som marsjerer i gatene og vil knuse homolobbyen, er det faktisk en moralsk plikt til å si fra og markere standpunkt, og det å ikke heise flagget er også å flagge standpunkt, ved at man ikke markerer støtte. Det er en moralsk svikt fra Hareide og Ropstad. Det er veldig oppsiktsvekkende at Hareide, når han først har gått i Pride, ikke vil oppfordre partiet sitt til å vise støtte, sier Trædal.