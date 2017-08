«Harvey» la Texas under vann. Før- og etterbilder viser de enorme vannmassene

(Dagbladet): En serie satellittbilder viser de enorme vannmassene uværet «Harvey» la igjen da det herjet i Texas.

Så langt har uværet tatt 38 menneskeliv ifølge nyhetsbyrået Reuters, og stormen omtales som en av de største katastrofene Amerika har stått over.

Hustak, tretopper og vann

DigitalGlobe har gitt ut satellittbilder fra flere steder der flommen har satt sine spor i Texas, blant annet i Holiday Lakes og Simonton.

Fra lørdag til onsdag morgen falt det opptil 132 centimeter nedbør i deler av kystområdet i Texas.

Satellittbilder fra tidligere i år sammenliknet med 30. august, er store. Åkre, veier og biler ligger under vann, og det er hustakene og de grønne tretoppene man kan se på bildene.

I en uttalelse skriver DigitalGlobe at de har tatt 77 satellittbilder over totalt 180 000 kvadratkilometer, fra Corpus Christi til Port Arthur i Texas.

- Nå som skyene er borte, kan vi se hva slags effekt flommen har hatt i regionen, sier selskapet i en uttalelse ifølge Mashable.

Ødelagte hus

Snart en uke etter at «Harvey» traff Houston og andre deler av Texas, er det flere steder vannet fortsatt ikke har trukket seg helt tilbake.

Men de aller fleste begynner så smått å vende hjem igjen.

Så mange som 30 000 mennesker måtte flytte fra hjemmene sine på grunn av de store vannmassene. Ifølge amerikanske myndigheter har Harvey forårsaket skader på om lag 100.000 hjem.

Folk har søkt tilflukt hos venner, bekjente og i evakueringssentre mens de har ventet på å vente hjem.

Men det er ikke engang sikkert at de evakuerte har et hjem å komme tilbake til. Bilder fra «Harveys» herjinger viser at hus har blitt flyttet på og blitt totalt ødelagte av vannet.

På bildet under bruker en kvinne en kleshenger til å hente ting som har falt ut av huset mens det ble ødelagt av vannmassene, ifølge Reuters.

Mens Lois Rose fra Houston er i gang med å vase og rydde hjemmet sitt etter at vannet flyttet på ting. Til nyhetsbyrået AP sier Rose at hun prøver å redde tingene sine.

- Vi var heldige

Et par fra Rogaland, som for tida bor i Houston, forteller at de er glade for å kunne flytte hjem igjen.

- Vannet er nesten tilbake til normalen igjen, så vi har flyttet hjem igjen! Vi har det ganske bra og flyttet hjem onsdag ettermiddag. Vi er veldig heldige som slapp så billig unna, sier Marie Christin Amith på telefon fra Houston til Stavanger Aftenblad.

Da hun og mannen Osman dro frivillig søndag, sto vannet to meter opp på garasjeveggen til boligkomplekset de bor i.

Amith forteller til avisa at det er kaos i gatene som følge av ødeleggelsene og at det er garasjer og kjellere som sliter mest. Amith sier at de tatt i betraktning har minimale skader i forhold til andre som har mistet hjemmene sine.

Skader for milliarder

Opprydningen etter ekstremværet Harvey ligger an til å bli enda mer omfattende enn antatt. Analytikere anslår at ødeleggelsene passerer 450 milliarder kroner, skriver NTB.

Hvis denne prognosen slår til, vil Harvey bli den niende mest kostbare naturkatastrofen i verden siden 1900, ifølge det tyske Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) i Karlsruhe.

Det er guvernøren i Texas, Greg Abbott, som sier at flommen er en av de største katastrofene Amerika har stått overfor. Han sier også at ødeleggelsene fra «Harvey» er større enn etter orkanene «Katarina» i New Orleans i 2005 og «Sandy» som traff østkysten i 2012.

Fakta: Ekstremværet «Harvey» Ekstremværet Harvey nådde land i Texas fredag 25. august, da som kategori 4-orkan, den kraftigste som har rammet delstaten på mer enn 50 år.

Minst 38 personer antas å ha dødd direkte eller indirekte som et resultat av uværet, skriver Reuters som har tallet fra lokale myndigheter.

Av de 55 som er meldt savnet, hadde 38 kommet til rette innen onsdag ettermiddag.

Myndighetene i Texas har satt inn et mannskap på 4.000 fra Nasjonalgarden i redningsarbeidet. Over 13.000 personer var reddet i og rundt Houston fram til tirsdag kveld.

Det er opprettet 230 tilfluktsrom for å huse mer enn 30.000 mennesker. Ytterligere 1.800 er innkvartert i hoteller og lignende.

Ifølge lokale myndigheter var nedbørsmengdene av et omfang som finner sted bare én gang hvert 1.000 år. Det er satt ny amerikansk nedbørsrekord med 132 centimeter regn i deler av kystområdet i Texas.

Ifølge amerikanske myndigheter har Harvey forårsaket skader på om lag 100.000 hjem.

Mer enn 200.000 innbyggere har bedt om økonomisk bistand og mer enn 35 millioner dollar er allerede fordelt. Myndighetene anslår at så mange som 500.000 mennesker til slutt vil ha søkt om økonomisk hjelp.

Skadene er anslått til å beløpe seg til mellom 48 milliarder og 75 milliarder dollar, noe som plasserer Harvey blant de fem mest kostbare stormene i amerikansk historie.

