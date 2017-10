Havnetopp nekter å granske de ansatte: Reiste selv på samme type luksusreise

(Dagbladet): I slutten av september avdekket Dagbladet at Oslo, Bergen og Kristiansand Havn de siste fire årene har reist på kostbare luksusturer til Kina. Oslo Havn betalte alene over 700 000 kroner for sine turer.

Oslo Havn er et kommunalt foretak som er heleid av Oslo kommune. Det er Oslo-byrådet som utnevner styremedlemmene.

Likevel nekter havneledelsen å svare på Dagbladets spørsmål om luksusen på Kina-reisene bryter med kommunens regler.

Havnedirektør Ingvar Mathisen vil heller ikke svare på om han som direktør i Oslo Havn har planer om å fortsette med å reise på businessclass, spandere alkohol på eksterne og å bo på fem stjerners hoteller på Oslo Havns regning.

Slutt på luksus i Bergen

Havnedirektør i Bergen og Omland havnevesen, Johnny Breivik, velger en annen strategi.

Da Bergens Tidende nylig konfronterte havnedirektøren i Bergen med Dagbladets avsløring om havnenes Kina-reiser, sa direktøren at han «stiller seg selv spørsmål ved om det er rett å reise til Kina for å bygge relasjoner».

På spørsmål om hvorfor havna slutter med Kina-reiser, svarte Breivik til avisen at de «jobber med andre måter å fokusere på godstrafikken og følge denne opp».

- Kan man gjøre det på andre måter enn å reise til Kina, spurte Bergens Tidende.

- Ja, man kan nok det, svarte Breivik.

Men når Dagbladet spør havnedirektør i Oslo Havn, Ingvar Mathisen, hvorfor havneansatte for første gang på fire år dropper Kina-turen, får vi ikke svar.

Til Kina med Oslo Havn

Til styret i Oslo Havn har Ingvar Mathisen forklart at han ikke vil forholde seg til de ansattes Kina-reiser, fordi de skjedde før han begynte som havnedirektør i Oslo. Mathisen begynte i Oslo Havn i midten av august i år, etter 12 år som havnedirektør i Bodø.

Dagbladet kan i dag avdekke at Mathisen i 2010, mens han var havnedirektør i Bodø, selv reiste på en luksustur med kolleger fra andre havner. Som de andre ansatte i Oslo Havn fløy han også på businessclass, og bodde også på femstjerners-hotellet «The Langham» i Hong Kong.

I likhet med de havneansatte i Oslo, spanderte også Mathisen alkohol på kolleger fra andre havner og på havnekunder under sin Kina-tur i 2010.

Dagbladet har fått innsyn i programmet fra Kina-turen som Mathisen deltok på.

Det går også frem at Ingvar Mathisen fikk velge mellom å fly på økonomiklasse og businessclass. Reiseregningen hans viser at han valgte det siste. Kina-turen hans kostet dermed 15 000 kroner ekstra, og sluttsummen for fly, hotell og frokost kom dermed på 38 000 kroner.

I tillegg kommer Mathisens utlegg for middager og alkohol-spandering på andre.

Det går videre frem av Mathisens reiseregninger fra 2010 at han reiste sammen med Dag Sem, daværende terminaldirektør i Oslo Havn. Sem, som nå er pensjonert, deltok på alle Kina-turene i perioden 2013-2016. Dette er de samme turene som Mathisen i dag nekter å granske.

Mathisen og Sem satt gjennom en årrekke sammen i styret til «Norske Havner», den samme interesseorganisasjonen som organiserte Kina-turen som Mathisen deltok på i 2010.

En representant fra Kristiansand Havn, som har deltatt på flere av Kina-reisene med Oslo Havn, deltok også på 2010-turen. Han har også vært engasjert i «Norske havner», og er i dag styremedlem i «Cruise Norway», en annen forening som mange havner i Norge er medlem av. Her er Ingvar Mathisen styreleder.

Krever omkamp i styret

Styreleder i Oslo Havn, Roger Schjerva, visste ikke om havnedirektør Ingvar Mathisens Kina-tur da Dagbladet tok kontakt. Han visste heller ikke at direktøren bodde på det samme luksus-hotellet som de ansatte i Oslo Havn bodde på, at direktøren spanderte alkohol på andre, eller at han reiste sammen med Dag Sem fra Oslo Havn.

- Jeg har ikke hatt noen forventning om å skulle bli kjent med hvem Mathisen og Sem drakk med og hvor de bodde i 2010. Jeg kan vanskelig se at dette har relevans for min oppgave for Oslo Havn i 2017, sier Schjerva.

Andre styremedlemmer Dagbladet har vært i kontakt med, ser det annerledes.

- Jeg synes det er rart at vi ikke har hørt om dette før nå, sier hovedtillitsvalgt og ansattes representant i styret, Ola Laskemoen, når Dagbladet forteller om direktørens Kina-tur i 2010. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

- Oi, sier styremedlem Silje Kjosbakken, når Dagbladet refererer fra havnedirektørens Kina-reise.

Kjosbakken er kjent som Rødt-politiker og som bloggeren bak nettsiden «Bryggesjauerfrue».

Da hun under et havnestyremøte i forrige uke forsøkte å stille spørsmål ved havnedirektørens valg om å ikke granske Kina-turene, ble hun avfeid. Nå varsler hun omkamp:

- Jeg kommer til å be om at vi tar denne saken opp igjen i styret. Her må alle kortene om Kina-turene på bordet, sier Kjosbakken.

Slutt på luksus i Trondheim

Trondheim Havn er også medlem av «Norske Havner», og opplyser at de var representert i faggruppen som lagde programmet til Kina-turen i 2010. Havnas representant, som ikke lenger er ansatt i havna, deltok på reisen.

Dagbladet har spurt Trondheim Havn om det ville være aktuelt for dem å delta på en lignende reise igjen.

- Trondheim Havn har ingen planer om, eller mandat for å arrangere studieturer for andre til noe sted i verden, sier havnedirektør Wollert Krohn-Hansen i en uttalelse Dagbladet har fått formidlet via kommunikasjonsavdelingen.

- Trondheim Havn tilstreber i sin reisevirksomhet og utadvendte virksomhet forøvrig å opptre på en måte som er i tråd med allment aksepterte normer, sier Krohn-Hansen videre.

Han understreker:

- Hotellvalg, kunde- og relasjonspleie skal skje uten ekstravaganse.

Fikk ingen reaksjoner

Dagbladet har i forbindelse med denne saken stilt flere spørsmål til Ingvar Mathisen.

Vi har blant annet spurt om han har informert styret om sin Kina-tur. Vi har også spurt om han ser at hans valg om ikke å undersøke de ansattes Kina-turer kan se problematisk ut for andre.

Som svar på disse spørsmålene har Mathisen sendt Dagbladet følgende uttalelse på e-post:

- Da jeg tiltrådte stillingen i Bodø Havn videreførte jeg for administrasjonen det som syntes å være etablert praksis for reiser og med forretningsmessig representasjon, temmelig lik den praksisen som var gjeldende da jeg arbeidet i det private næringsliv. Dette da Bodø Havn KF på de fleste områder er en forretningsvirksomhet.

- I tillegg til at jeg har fulgt etablert praksis for reiser og representasjon så informerte jeg Bodø havnestyre om større reiser før avreise, og alle mine reiseregninger ble attestert av en ansatt i økonomiavdelingen for deretter å bli godkjent ved signatur av styreleder - 5 forskjellige styreledere over 12 år - uten at jeg noen gang mottok spørsmål om praksis fra dem, kommunerevisjonen eller noen andre.