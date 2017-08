Heftig budkamp i Oslo ga prishopp på 4 millioner

(Finansavisen.no): - Det har vært svært stor interesse for eiendommen. Dette er et objekt som ligger i et attraktivt område, og da er det naturlig at interessen blir stor, sier eiendomsmekler John Theodorsen i Nordvik & Partners, til Finansavisen.

Sammen med kollega Christer Barman Gabrielsen har han hatt salgsoppdraget for eiendommen John Colletts Allé 78 på Berg i Oslo, ikke langt fra Ullevål Hageby

Eiendommen ble lagt ut for salg 11. august med prisantydning 25 millioner kroner

Ifølge Finansavisen ble huset ble bygget i 1928 og beskrives i Finn-annonsen som «herskapelig eldre bygning med betydelig oppgraderingsbehov».

- Når man leser prospektet vil man se at det ligger en del begrensninger for utvikling av eiendommen, forteller mekleren til avisa.

Stor interesse

Theodorsen bekrefter at stor interesse ga budkamp om eiendommen, men er ellers sparsommelig med kommentarene.

- Ja, det var flere budgivere, bekrefter han, uten å ville si hva salgssummen endte på.

Men etter det Finansavisen erfarer ble eiendommen solgt for 29 millioner kroner, 4 millioner kroner over prisantydning.

