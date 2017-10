Hemmeligheter om drapet på John F. Kennedy slippes nå - hundrevis stoppes av Trump

(Dagbladet): USAs Nasjonalarkiv har natt til fredag offentliggjort tusenvis av dokumenter om drapet på president John F. Kennedy i Dallas i 1963.

Det er imidlertid ikke alle dokumentene. Det hvite hus opplyser at Donald Trump har valgt å ikke offentliggjøre alle, skriver CNN.

Ifølge Washington Post skal Trump ha blitt utsatt for press fra CIA, FBI og andre føderale etater om å ikke offentliggjøre alt.

Trump sier i en uttalelse at han ikke hadde noe annet valg enn å la noen av dokumentene ikke bli offentliggjort. Årsaken er nasjonal sikkerhet, skriver The Guardian.



Presidenten vil få disse dokumentene ytterligere vurdert i løpet av de neste seks månedene før en eventuell frigivelse, skriver nyhetsbyrået AP.

Holdes unna

Det hvite hus opplyser videre at presidenten vil henstille de føderale myndighetene om at dokumentene fra drapet på den tidligere presidenten fortsatt skal forbli hemmelige etter denne perioden bare i svært sjeldne tilfeller. Det vil si at nye dokumenter kan bli frigitt 26. april 2018.

Natt til fredag ble 2 800 dokumenter frigitt. Flere hundre dokumenter vil fortsatt være unntatt offentligheten, skriver AP.

Fra før er allerede 30 000 dokumenter frigitt.

Lobbet beinhardt

Det så imidlertid ikke ut til at Trump planla å stoppe offentliggjøringen av dokumentene. Onsdag skrev han følgende på Twitter:

«Den lenge imøtesette frigivelsen av #JFKFiles vil finne sted i morgen. Så interessant!», skrev han på Twitter onsdag kveld.

Ifølge Trumps nære venn Roger Stone har CIA-direktør Mike Pompeo lobbet beinhardt for å få overtale presidenten til fortsatt hemmelighold av i hvert fall noen av dokumentene.

Mordet på John F. Kennedy har vært tema for granskninger, bøker, filmer og konspirasjonsteorier, og en tilsynelatende endeløs interesse blant historikere og andre eksperter.

Selv om den offisielle versjonen fortsatt er at Lee Harvey Oswald var alene om drapet, føler mange at dette er uavklart.

Alene om drapet

Nå står et utall journalister og historikere foran litt av en jobb.

«Vær tålmodig», skriver nettstedet Boston.com.

Det er «så mye (materiale) at det trolig vil ta uker for selv de mest beleste eksperter på drapet å komme gjennom», skriver nettstedet.

Den tidligere marinesoldaten Lee Harvey Oswald har preget amerikansk historie for alltid, da han den 22. november 1963 skjøt ned og drepte president John F. Kennedy.

I 1975 fastslo de offisielle granskerne i Warren-kommisjonen at Lee Harvey Oswald var alene om drapet. Det var ikke til hinder for en mengde konspirasjonsteorier.

Blant dem som har blitt mistenkt for å ha hatt en finger med i spillet, kan mafiaen nevnes, og Kennedys visepresident og etterfølger Lyndon B. Johnson - foruten CIA.

President Donald J. Trump har til og med prøvd å trekke inn faren til en av sine republikanske rivaler før presidentvalget, senator Ted Cruz.

Filmen «JFK»

Dokumentene som USAs Nasjonalarkiv frigjør nå, er de siste i «JFK Assassination Records Collection» - den samlede dokumentasjonen om drapet fra USAs statsorganer.

Loven som fastsetter at i dag er siste frist for offentliggjøring, kom året etter lanseringen av Oliver Stones film «JFK» fra 1991.

Washington Post er blant dem som gir Oliver Stone æren for loven om at alt må frigis.

Den versjonen som kom fram i «JFK» har fått merkelappen konspiratorisk, men førte til en enorm debatt om hva som egentlig skjedde.

Den gjorde det umulig å stoppe kravet om full åpenhet.

CNN skriver at historikere ikke tror de hemmelige dokumentene vil føre til en annen konklusjon enn at Lee Harvey Oswald drepte Kennedy i 1963. De tror imidlertid at amerikanere vil få et større bilde av hvordan USAs 35. president døde og etterforskningen av drapet.

Saken oppdateres.