Hemmeligheter om JFK-drapet skal frigis i dag. Bare Donald Trump kan stoppe det

I dag er siste frist for å frigi de siste hemmeligholdte statsdokumentene om drapet på president John F. Kennedy den 22. november 1963.

Nå er 3000 aldri tidligere frigitte dokumenter i USAs Nasjonalarkiver klare for offentliggjøring. I tillegg kommer ytterligere cirka 30.000 dokumenter som tidligere bare har vært frigitt i sladdet form.

Traume i 54 år

Den eneste som fra i dag fortsatt kan unnta dokumenter, er ifølge en egen lov president Donald J. Trump.

Foreløpig ser han ikke ut til å vike fra tidligere løfter om åpenhet:

«Den lenge imøtesette frigivelsen av #JFKFiles» vil finne sted i morgen. Så interessant!», skrev Trump i en tweet i går kveld.

Nå spekulerer amerikanske medier intenst om hva dokumentene vil avsløre.

Attentatet har de siste 54 årene, fra Lee Harvey Oswald den 22. november 1963 skjøt og drepte den amerikanske presidenten, vært et traume i den amerikanske offentligheten.

Og ikke bare der.

Raste sammen

Den norske USA-eksperten Ole J. Moen husker godt den kvelden i 1963, da han som student i Trondheim satte på radioen.

- Det var jo et sjokk, forteller Moen.

Han forteller om hvordan den vestlige verden den gangen lot seg påvirke av optimismen som omga den amerikanske presidenten - men også av den kalde krigen som pågikk for fullt.

Da JFK ble skutt, raste mye sammen.

Selv om Moen som professor i Nord-Amerikastudier har brukt yrkeslivet til å forske på USA, har han fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt drapet.

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2017

Oscar og Oliver Stone

- Mange mener at Warren-kommisjonen, som konkluderte med at Lee Harvey Oswald var alene, at det var en dekkoperasjon. Og mange mener at Oswald ikke kunne ha greid å gjøre det alene, sier Moen, som ikke har noen egen oppfatning om dette.

Det har til og med blitt laget en Oscar-belønnet film om drapet, «JFK» av Oliver Stone, som i 1991 førte til ny, opphetet debatt om hva som egentlig skjedde.

I Washington Post gis denne filmen æren for loven som sier at de siste hemmeligholdte statsdokumentene skal offentliggjøres i dag.

Cuba-krisen

Dette er langt fra de eneste spørsmålene som er ubesvart. Moen ramser opp:

- I hvilken grad var det noen forbindelse til Cuba? Så er det om mafiaen var innblandet, og en mengde konspirasjonsteorier, sukker han.

Både Moen og andre tror at de nye dokumentene - som en sideeffekt - kan kaste nytt lys over det storpolitiske spillet under den kalde krigen:

Han nevner både Cuba-krisen i 1962, da Sovjetunionen utplasserte atomraketter på Cuba, og eksil-cubaneres mislykkede, USA-støttede forsøk på å invadere Cuba året før.

- Der er det mye som ikke har vært framme i lyset, sier Moen.

- Kan gi nye mistanker

Nå fortsetter spekulasjonene inn i de siste timene om hva som vil frigis, etter at Trump på lørdag tok et viktig forbehold:

Han vil offentliggjøre alt - «avhengig av videre informasjon» han måtte motta.

Den informasjonen kan i så fall komme fra etterretningsorganisasjonen CIA, som de siste dagene ifølge flere medier skal ha forsøkt å legge et press på Trump - for i hvert fall å unnta noe.

Kanskje er det faktisk best for dem selv at de ikke lykkes:

- Hvis noe holdes tilbake, reiser det bare nye mistanker om hva som holdes skjult, sier Philip Shenon, forfatteren av ei bok om Kennedy-drapet, til Boston.com.