Hemmeligholder givere av 8,6 millioner

(Dagbladet): Kronprins Haakon og Mette-Marit har hentet inn millionærer, styregrossister, næringslivsfolk og tre ansatte for å bygge opp Kronprinsparets fond. Egenkapitalen har vokst raskt de siste årene, og var over 22 millioner kroner ved årsskiftet.

Bare i fjor fikk fondet inn 6,7 millioner kroner. Hittil har lite vært kjent om pengebidragene.

Nå kan Dagbladet fortelle hvordan mer enn 30 givere har bidratt til Kronprinsparets fond siden 2011. Bedrifter, offentlige institusjoner og kongens hoff er gjengangere.

Dagbladets gjennomgang viser at:

Kronprinsparet har stilt på flere offisielle besøk hos bedrifter som ga penger til fondet, uten at de økonomiske bindingene ble lagt fram for offentligheten av Slottet.

Fondet hemmeligholder fortsatt hvem som har gitt totalt 8,6 millioner kroner.

Hoffet har gitt penger til fondet og er forretningsfører for fondet. Ledere ved hoffet har sittet i valgkomiteen som utpekte nye styremedlemmer til fondet i høst.

« Jeg er helt sikker på at vi ikke skal la oss dra utpå her. » Diskusjon i en epost fra fondet om hemmeligholdte givere.

Flere av giverne som omtales i dag er ikke kjent fra før.

- Mange er nok ikke klar over at de kongelige fondene tar imot gaver, eller at de samarbeider så tett med næringslivet. Slik får man enda en kobling mellom næringslivet og kongehuset, sier professor i jus og økonomi ved Norges Handelshøyskole, Tina Søreide til Dagbladet.

Søreide rådgir også ledelsen i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) om integritet.

Samrøre

Dagbladet har forelagt jusprofessor Hans Petter Graver funnene som omtales i dag.

- Samrøret av offentlige, private og kommersielle interesser er veldig betenkelig og uheldig av flere årsaker. Det sender uheldige signaler til samfunnet og innbyggerne om at triksing, miksing og bruk av bekjentskaper er greit, sier Graver og legger til:

- Slikt er noe vi som samfunn ellers forsøker å rydde opp i med krav om habilitet, antikorrupsjonsarbeid og offentlig innsyn i prosessene. Det kan også være at enkelte private aktører får fordeler de ellers ikke ville fått.

Verken Slottet, hoffet eller fondet følger offentlighetsloven eller fører åpne postlister.

- Allmennheten mangler nødvendig innsyn i prosessene, sier Graver.

Kraftig økning

Kronprinsparets fond ble grunnlagt i 2001. Etter ti år med små utdelinger og lav medieprofil ble strategien lagt om. Fondet søkte samarbeid med næringslivet og engasjerte seg mer i prosjektene som fikk penger. Formuende og styregrossister med brede nettverk ble hentet til styret gjennom årene. Med omleggingen økte også inntektene kraftig:

I 2010 fikk fondet inn 453 000 kroner. I 2011 fikk fondet inn hele 6 400 000 kroner. Siden har nivået holdt seg.

I høst overtok Odd Christopher Hansen, kalt «McKinseys gudfar» i Norge, som ny styreleder.

Verken fondets nettsider, regnskapene eller årsrapportene opplyser hvor mye penger de ulike velgjørerne har bidratt med til tronarvingenes fond de siste årene. Pengebidragene er heller ikke å finne i Slottets offisielle gaveliste.

Hemmeligholder givere

Også gaver fra enkeltpersoner steg kraftig i 2011. Kronprinsparets fond har siden mottatt 8,6 millioner kroner fra «private givere». På spørsmål fra Dagbladet vil ikke fondet si hvem velgjørerne er.

- Når det gjelder enkeltpersoner, ligger valget om åpenhet hos den enkelte giver, skriver daglig leder i Kronprinsparets fond, Irene Lystrup.

Dagbladet har spurt hvor stor den største pengegaven fra en enkeltperson er. Og om noen av giverne på seks år har stått på Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Fondet avviser å svare på spørsmålene og henviser til personvern.

Dagbladet har spurt både fondet og Slottet om noen av de hemmeligholdte giverne har jobbet for, eller sittet i styret til, bedrifter som har fått offisielle besøk av kronprinsparet. Fondet henviser til Det kongelige hoff, som organiserer kronprinsparets bedriftsbesøk. Hoffet og Slottet besvarer heller ikke spørsmålet.

I en epost fra fondets seniorrådgiver Tonje G. Apeland der det avvises å svare på spørsmål om slike bindinger til givere, ligger også en diskusjon mellom ansatte:

«Se svarforslag i rødt. Jeg er helt sikker på at vi ikke skal la oss dra utpå her.»

Flere eksperter påpeker at fondet kan kreve åpenhet for å ta imot gaver og offentliggjøre dem selv.

Professor emerita Heidi von Weltzien Høivik ved BI har jobbet med etikk og næringsliv i flere tiår.

- Å stille opp for næringslivet er en del av arbeidet som forventes av de kongelige. Norge er et lite land. Og når de kongelige velger å ha en stiftelse som tar imot donasjoner, blir det vanskelig å unngå disse bedriftene. Men hvorfor gjør de det ikke bedre kjent hvor pengene til stiftelsen kommer fra? Åpenhet og transparens løser mye av problemet, sier Høivik til Dagbladet.

« Denne type pengegaver er ikke i tråd med dagens praksis » Direktør for samfunnskontakt i IMDI, Katarina Heradstveit til Dagbladet.

- Slottets slagord «åpent kongehus» kan være uheldig når Kronprinsparets fond velger å hemmeligholde givere av flere millioner kroner i gaver, sier høyskolelektor ved institutt for markedsføring ved BI i Bergen, Morten William Knudsen, til Dagbladet.

Sentrale

Kronprinsparet har en betydelig makt i fondet som styremedlemmer og fondets statutter gir dem egne rettigheter som stiftere. I år har kronprinsparet, hoffsjef Gry Mølleskog og sjefen for Det kongelige sekretariat Harald Solberg utgjort valgkomiteen. Den utpekte nye styremedlemmer til fondet. Stiftelsen kalles et «kongelig fond» av Slottet.

Logoen er basert på et bilde av kronprinsparets fingeravtrykk og de er ofte fondets ansikt utad. Arbeidet for fondet er en viktig del av kronprinsparets profilering. Fondet er involvert i flere store, nasjonale prosjekter for ungdom og ble omtalt i rundt 2000 avisartikler, radio og tv-innslag de siste sju årene.

Lista over givere og beløpene som Dagbladet presenterer i dag, er basert på informasjon fondet har gitt etter henvendelser fra avisa.

Aktiviteten i fondet finansieres og støttes med gratis arbeid av flere bedrifter og institusjoner som de kongelige har møtt i andre offisielle sammenhenger.

FAKTA: Kronprinsparets fond Stiftelsen Kronprinsparets humanitære fond ble opprettet av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i 2001 i anledning deres bryllup.

Fondet endret navn i 2012 til Kronprinsparets fond.

Retningslinjer for tildelinger fastsettes av styret. Kronprinsparet sitter i styret.

Kronprinsparet og to hoffansatte utgjorde valgkomiteen i år.

De siste seks årene har formålet med fondet vært å hjelpe ungdom som faller utenfor.

Fondet er omtalt i over 2000 medieoppslag og er en sentral del av kronprinsparets arbeid.

«Gull verdt»

Et av disse selskapene er norsk-tyske DNV GL, tidligere Det Norske Veritas. DNV GL er et verdensomspennende selskap, som driver med sertifisering og rådgiving innen shipping og energi. Omsetningen er 20 milliarder i året.

I april 2010 ledet kronprins Haakon an i en delegasjon med 70 representanter for norske bedrifter og politikere. Reisen gikk til De forente arabiske emirater, en føderasjon av lukkede, totalitære monarkier. Underveis ble kronprinsen beskrevet som en «døråpner» som ga bedriftene «tilgang til myndighetspersoner» de ellers ikke ville møtt.

«Kronprinsens lunsj i palasset til sjeik Hamdan bin Zayed Al Nahyan i oljeemiratet Abu Dhabi kan være gull verdt for norsk næringsliv», skrev NTB hjem.

Med på turen var DNV-direktør Bjørn K. Haugland. Selskapet hans signerte en verdifull avtale med landets myndigheter og Haugland sa til NTB at de regnet med 20–30 prosent årlig vekst framover.

På DNV GLs nettsider står følgende om betydningen av kongehuset: «Å ha kongen og dronningen av Norge som tilhørere, skaper den ultimate muligheten til å vise fram selskapets evner på et nivå med høy innflytelse.»

Etter reisen til emiratene fikk DNV en henvendelse fra Kronprinsparets fond om et samarbeid. Samme år besluttet selskapets ledelse å gi en million kroner i året til fondet over fem år.

Slik kronprinsens besøk var «gull verdt for norsk næringsliv», ble norsk næringsliv gull verdt for Kronprinsparets fond.

I ettertid har omtalen av kronprins Haakon og DNV GL i media vokst kraftig. Da selskapet skrev under en avtale med Universitetet i California i 2013, delte DNV-direktør Haugland øyeblikket på det sosiale nettforumet Twitter: «Stor støtte fra @Kronprinsparet ved signering av samarbeidsavtale». På bildet signeres kontrakten, med de to tronarvingene stående bak

Få spor

Dagbladet har gått gjennom en rekke artikler på kongehusets nettsider og oppføringer i hoffets årsberetning, om offisielle bedriftsbesøk i Norge og utlandet.

I flere tilfeller har selskapene bidratt med penger til Kronprinsparets fond, uten at det ble opplyst om de økonomiske bindingene i omtalen av besøket eller i årsberetningen.

Da Dagbladet spurte hvilke tanker kongehuset har om behovet for å synliggjøre de økonomiske bindingene for offentligheten, henviste Slottet til at besøkene legges ut i offisielt program. Dagbladet har ikke funnet informasjon om pengegavene der heller.

Praksisen vekker oppsikt i fagmiljøer.

- Noen vil argumentere for at Norge må bruke det vi har av virkemidler, blant annet de kongelige, for å selge så mye vi kan til omverdenen. Det er likevel verdt å diskutere mulige problemstillinger, som de kongeliges rolleblanding når fondet deres er mottakere av store gaver og de selv er døråpnere for de samme bedriftene, sier professor Søreide.

Verden rundt

- Problem når det foregår i skjul Fagfolk sier Kronprinsparets fond bør sette åpenhet som premiss for gaver. - Pengegaver blir raskt et problem når det foregår i skjul. Det er vanskelig for oss utenfor å se agendaen og motivasjonen til giveren, sier høyskolelektor Morten William Knudsen ved BI til Dagbladet. Forsker og moralfilosof Henrik Syse satt i fondets styre fra 2001 til 2009. - Mitt råd til Kronprinsparets fond er å være mest mulig åpne om gavene, særlig fordi fondet har en tilknytning til kongehuset. Det kan være en tommelfingerregel, sier Syse. - Stiftelser kan forutsette at for å motta gaver må de få lov til å opplyse om giver. Årsrapporter og nettsider er steder å formilde hvor gavene kommer fra, sier professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen Hun jobber ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI i Oslo og leder BIs senter for stiftelser. Jusprofessor Hans Petter Graver foreslår at fondet endrer strategi. - Når kronprinsparet velger å engasjere seg slik i en stiftelse bør den etter min mening være helt åpen om alle økonomiske transaksjoner, inklusive hvem som gir pengegaver. Den åpenheten bør også gjelde det fondet omtaler som gaver fra private givere. I framtida kan de jo velge å motta donasjoner med den åpenheten som premiss, sier Graver til Dagbladet.

21. mars 2014 sto kronprins Haakon i et kontorlokale flankert av to vietnamesiske kvinner i turkise fotside kjoler. Kronprinsen klippet et tykt, rødt bånd. Det var en stor dag for DNV GL, som fikk besøk under kronprinsparets tre dagers offisielle reise til Vietnam.

- Rett før lunsj hadde jeg gleden av å åpne DNV GLs nye kontorer her i Ho Chi Minh by, fortalte kronprinsen i en tale til forretningsfolk og næringspolitikere samme dag.

Bilder av kronprinsen og DNV GL-direktør Henrik O. Madsen som åpnet det nye kontoret sammen, gikk verden rundt. Samme år fikk Kronprinsparets fond den fjerde millionen fra DNV GL.

Fondets «partnere», store givere og bedrifter som bidrar med gratis arbeid, listes opp med navn og logo på nettsidene.

Men størrelsen på pengestøtten omtales ikke.

- Flere av bedriftene som gir pengegaver til Kronprinsparets fond får en fantastisk markedsføring. DNV GL og andre selskap vinner to ganger: Først med den positive oppmerksomheten de får ved å gi penger til fondet og profileringen på de kongelige fondets nettsider. Deretter når kronprinsen besøker dem eller deltar på arrangementene deres, sier professor i kommunikasjon og ledelse, Peggy Brønn, ved BI til Dagbladet.

- Utenfra ser opplegget ut som et bytteforhold der kronprinsparets stiftelse får penger i bytte mot at kronprinsparet stiller opp, ser Brønn.

- De kongelige skal opptre på vegne av folket og nasjonen når de er på offisielle oppdrag. Man lurer jo på om det er viktig for det norske folk at kronprinsen stiller opp for selskapet, eller om det er viktig for hans fond. Jeg ser ingenting ulovlig her, men kronprinsparet driver åpenbart med en rolleblanding, sier Brønn.

- Hoffet ivaretar høy etisk standard Dagbladet har spurt kronprins Haakon og hoffet om å svare på kritikken og ønskene om mer åpenhet. Svarene kom fra Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen. - Vi kan ikke se at det er belegg for en påstand om samrøre og rolleblanding, skriver Hagen. - Vi legger samme kriterier til grunn for vurderingen av invitasjoner fra bedrifter som er samarbeidspartnere, som ved alle andre invitasjoner, skriver Hagen. - Hoffet ivaretar en høy etisk standard i vurderingen av de kongeliges program for å sikre at det ikke er uheldige bindinger. Dette er problemstillinger vi er svært klar over, skriver hun. Dagbladet har spurt hvor store utgifter hoffet har til å være forretningsfører for fondet og hvor pengegavene er regnskapsført. Det svares ikke på. - Fondene er blant de kongeliges kjerneoppgaver. Det er derfor naturlig at hoffet bruker ressurser på disse, som vi gjør ved all annen offisiell virksomhet. I tillegg har det vært tradisjon for at hoffet har gitt en gave ved store jubileer, skriver Hagen. Hagen beskriver fondene som «en måte å kanalisere gaver på ved store kongelige begivenheter og jubileer.» - Gaver til fondene er ikke gaver til de kongelige, men gaver til gavn for fondenes formål. - DNB og DNV GL er helt sentrale samfunnsaktører som det ville være påfallende om ikke fikk kongelig besøk ved store anledninger, skriver Hagen.

Utenriksdepartementet har hovedansvaret for å planlegge de kongeliges offisielle reiser utenlands.

- UD er ikke kjent med hvilke bedrifter som er bidragsytere til Kronprinsparets fond. Slottet har aldri kommet med forslag og innspill til hvilke bedrifter som skal besøkes, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg, til Dagbladet.

Reklame, fest og signering

Måneden etter Vietnam-besøket, i april 2014, bidro kronprins Haakon med en helsides hilsen til DNV GL i selskapets bok «Next – a safe and sustainable future».

Kronprinsen roste selskapet som «verdensledende» og for deres «viktige bidrag til å trygge liv, eiendom og miljøet». Den kongelige hilsenen ble trykket like etter noen ord fra konsernsjef Madsen. Et bilde på DNV GLs nettsider viser de to som leser boka sammen.

Det framgikk ikke at selskapet også var en av Kronprinsparets fonds største velgjørere.

- Sitatene fra kronprinsen i DNV GLs jubileumsmagasin er god reklame for selskapet, sier Knudsen.

- Samarbeidet mellom DNV GL og Kronprinsparets fond gir omdømmeeffekt for begge parter. I tillegg gir samarbeidet markedsføringseffekt. Å være giver til Kronprinsparets fond er penger vel brukt, sier Knudsen.

11. april 2014, to dager etter at boka ble publisert, kom DNV GL med et nytt bidrag til Kronprinsparets fond: En omfattende analyse av de fire prosjektene fondet bevilget penger til året før. Rapporten var en del av samarbeidet. Over 50 medier trykket nyheten. Arbeidet med slike analyser har kostet DNV GL to millioner kroner, på toppen av de årlige pengegavene. Dermed har selskapet bidratt med til sammen sju millioner kroner.

I juni samme år arrangerte DNV GL en storslått 150-års feiring i Operaen i Oslo. Kronprins Haakons stilte opp. Deltakelsen ble annonserte i en nyhetssak på kongehusets nettsider, sammen med en omtale av selskapet: «Målet, slik de selv beskriver det på sine hjemmesider, er å sikre liv, verdier og miljøet.» Et bilde av DNV GLs logo og hovedkvarter på Høvik i Bærum ledsaget teksten.

De økonomiske bindingene mellom selskapet og Kronprinsparets fond framkom heller ikke der.

I mars i år stilte kronprins Haakon opp på Rederiforbundets årskonferanse for å ta imot en rapport skrevet av DNV GL om muligheter innen skipsfarten. Kronprinsen roste rapporten overfor frammøtt presse. Den fikk spalteplass i en rekke aviser og på kongehusets nettsider.

To måneder seinere besøkte kronprinsparet DNV GLs lokaler på Høvik i Bærum. Med reklamemateriell fra DNV GL plassert i bakgrunnen, takket de kongelige selskapet og ansatte for innsatsen med å utarbeide en ny analyse av prosjektene fondet støtter.

Avviser kobling av gaver og glans DNB og DNV GL sier de har ønsket å bidra til fondets arbeid. - For oss er det naturlig å være representert i norske næringslivsdelegasjoner og å delta på arrangementer i og utenfor Norge - også der hvor Kongehuset er representert, skriver DNV GLs kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen til Dagbladet. - Det er ingen sammenheng mellom DNV GLs støtte til Kronprinsparets Fond og vår deltakelse ved arrangementer invitert til av norske myndigheter - heller ikke for kongehusets deltakelse ved arrangementer invitert til av DNV GL, skriver Richardsen. DNB avviser bindinger. - Vi er stolte av å ha bidratt til det viktige arbeidet Kronprinsparets fond har gjort, skriver informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til Dagbladet. Dagbladet har spurt DNB om hvem som var involvert da det første gang ble tema om fondet kunne få støtte fra DNB. Spørsmålet er ikke besvart. Dagbladet har spurt om anledningen for kronprinsens besøk til DNB i 2013. Det er ikke besvart. - Det er bekymringsfullt dersom noen mener vi skal slutte å støtte dette arbeidet fordi vi er et privat selskap. Vi kan også forsikre de som er kritiske til at næringslivsaktører bidrar positivt til samfunnet rundt seg, om at deres frykt for bindinger er helt grunnløse, skriver Westerveld.

Fikk penger for å døpe skip

14. september 2012 sto kronprinsesse Mette-Marit på Bryggen i Bergen med en sjampanjeflaske i hånda. Foran henne ruvet et skip bygget ved Kleven Verft.

- Jeg døper deg Viking Princess. Må hell og lykke følge deg og ditt mannskap på alle hav, sa kronprinsessen.

Flaska knuste mot skutesida. Nyheten om skipsdåpen gikk Norge rundt i lokale og nasjonale medier. Et søk i pressearkivet Retriever viser at det ble publisert over 100 artikler og tv-innslag, langt mer enn normalt. Overskriftene viste at kongelig glans var sentralt for omtalen: «Kongelig dåp», «En ekte prinsessedåp» og «Flott skute, sa kronprinsessa». Også hoffets kommunikasjonsavdeling skrev en artikkel og la ut en egenprodusert video.

Samme år ga Kleven Verft 25 000 kroner til Kronprinsparets fond.

- Gaven til fondet var en takk for innsatsen da kronprinsesse Mette-Marit sto for skipsdåpen i Bergen, sier kommunikasjonssjef i Kleven Verft, Ellen Kvalsund, til Dagbladet.

Ifølge Kvalsund er det vanlig å avklare slike gaver fra verftet med mottakeren i forkant av skipsdåpen. Dagbladet har spurt Slottet om gaven ble avklart på forhånd, men ikke fått svar på det.

- Ikke bra

I likhet med flere andre pengebidrag til fondet, er gaven fra Kleven verft ikke omtalt på Slottets eller fondets nettsider, eller i deres årsberetninger.

- Det er ikke bra med direkte koblinger mellom pengegaver og anvendelse av kronprinsparets oppmerksomhet og tid. De kongeliges posisjon er slik at alt de foretar seg vil få mye oppmerksomhet, sier professor Hans Petter Graver til Dagbladet.

I mai i år fikk Kleven Verft på nytt kongelige oppmerksomhet, da Kronprins Haakon stilte opp på en shippingmesse og gratulerte med prisen for «Årets skip».

Fikk penger etter tv-innspilling

Det har også kommet gaver til fondet ved et annet tilfelle når kongelige har stilt opp for kommersielle aktører.

Lista over givere Dagbladet har mottatt viser at produksjonsselskapet Parkas production ga 40 000 kroner i 2011. Året før spilte de inn det populære programmet «Gutta på tur» for TV2. Kong Harald var deltaker og sendingene var populære. Men kongen skulle ikke ha honorar. Løsningen ble å gi en gave.

- Slottet foreslo flere fond, og Kronprinsparets fond var et av dem, sier daglig leder Dag Vidar Hopøy til Dagbladet.

- Beløpet som ble satt inn til fondet var en donasjon fra Parkas og Gutta på tur, sammensatt av honorarene fra deltakerne, sier Hopøy.

Selskapet spilte seinere inn et tilsvarende program med dronning Sonja, som gikk på lufta i høst.

6,6 millioner fra bank

DNB har siden 2011 gitt til sammen 6,6 millioner kroner til fondet og var i fjor den største bidragsyteren, med 1,3 millioner kroner. I 2013 troppet kronprinsen opp på bedriftsbesøk hos DNB i Oslo. I 2015 deltok en representant for DNB på en eksklusiv «innovasjonsfrokost» med kronprinsen og gründere i hans hjem på Skaugum i Asker. DNB var eneste bank til stede, ifølge kongehusets nettsider.

De siste årene har kronprinsen kastet glans over flere arrangementer der DNB var arrangør eller sponsor, deriblant en gründerkonferanse i Oslo.

Hoff med flere roller

Kongens hoff har gitt over 20 000 kroner i gaver til Kronprinsparets fond. Dagbladet har ikke funnet gavene omtalt i hoffets årsberetninger. Fondets statutter viser at hoffet ikke bare er en av fondets økonomiske velgjørere. Hoffet er engasjert som fondets forretningsfører.

Hoffet forvalter fondets formue, fører regnskap, ordner pengeutdelinger, har møtereferater og kan utpeke en dedikert sekretær. Hoffet får sine årlige bevilgninger til å drifte kongehuset over statsbudsjettet.

- Når kongens hoff velger å gi pengegaver til et kongelig fond, og i tillegg engasjerer seg aktivt i driften, blander de sammen offentlige midler fra Stortinget til kongehuset med den private kapitalen som tilflyter fondene. Det er ikke ryddig, sier professor Graver.

Hoffet har også rollen som saksbehandler av invitasjoner til de kongelige fra bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Den ansvarlige avdelingen er Det kongelige sekretariatet, som ledes av Harald Solberg. Solberg har også sittet i fondets valgkomité i år.

Gaver fra offentlige kontakter

- Fondet ønsker å være åpne Dagbladet har presentert Kronprinsparets fond for kritikken om samrøre og rolleblandinger. - Vi kjenner oss ikke igjen i dette. Vi opplever at vårt arbeid er verdsatt. Dersom noen har forslag til forbedringer, hører vi gjerne fra dem, skriver daglig leder Irene Lystrup i Kronprinsparets fond til Dagbladet. På forespørsel fra Dagbladet valgte fondet å gi ut lista over bedrifter, offentlige institusjoner og stiftelser som ga pengestøtte i perioden 2011 til 2016. Men enkeltgaver fra enkeltpersoner manglet. - Hvordan stiller fondet og stifterne seg til ønsket om mer åpenhet? - Fondet ønsker å være åpne, skriver Lystrup. - Når det gjelder donasjoner fra private givere er disse bundet av personopplysningsloven, skriver Lystrup.

På lista over givere finnes også flere statlige institusjoner som kongehuset har kontakt med. Blant annet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

I 2009 deltok hoffet på seminar hos IMDI. Året etter deltok dronning Sonja på et IMDI-arrangement og samme år ble en daværende fagsjef i direktoratet valgt inn i styret i Kronprinsparets fond. I 2011 ga IMDI 5 000 kroner til fondet.

Gaven var ikke gjenstand for skriftlig saksbehandling opplyser direktoratet, som heller ikke har funnet spor av tilsvarende pengegaver til andre stiftelser i sine arkiver.

Samme år ga også Sysselmannen på Svalbard og Fylkesmennenes arbeidsutvalg (FMAU) pengegaver til fondet. Alle tre ble gitt i anledning kronprinsparets bryllupsdag og tiårsdagen for fondet.

- Ikke i tråd med dagens praksis

- Det er ganske betenkelig at forvaltningsorganer gir slike pengegaver til en stiftelse som er så direkte knyttet til kongehuset og tronarvingene. Konstitusjonelt er jo forvaltningen direkte underlagt kongen og tronen. Og det er opp til Stortinget å bestemme statlige bevilgninger dit, sier jusprofessor Graver.

Dagbladet har bedt giverne om en kommentar.

- IMDI forstår dette synspunktet. Beslutningen ble tatt for seks år siden og denne type pengegaver er ikke i tråd med dagens praksis. Beløpet ble belastet vårt driftsbudsjett, sier direktør for samfunnskontakt Katarina Heradstveit til Dagbladet.

Den daværende fagsjefen som satt i styret til Kronprinsparets fond var ikke involvert i avgjørelsen om å gi gaven, ifølge Heradstveit. Daværende leder for Fylkesmannens arbeidsutvalg har ikke besvart henvendelser fra Dagbladet. Sysselmannen ønsker ikke å kommentere kritikken.