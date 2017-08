Henrettelse i USA utsatt grunnet nytt DNA-bevis

Timer før en henrettelse i delstaten Missouri, har guvernøren stanset den og beordret gjennomgang av DNA-bevis en advokat hevder kan frikjenne den dødsdømte.

Etter planen skulle giftsprøyten settes på 48 år gamle Marcellus Williams tirsdag, men samme dag kom ordren fra guvernør Eric Greitens om å utsette henrettelse.

Williams er dømt for å ha stukket i hjel en kvinne under et hjemmeran i 1998. Advokaten hans hevder nye tester utført på drapsvåpenet har avdekket DNA fra en annen mann på kniven.

- Ny DNA-teknologi har gjort det mulig å hente fram en profil, som viser seg å være fra en mann, men som ikke stemmer overens med Williams' DNA. Vi mener dette renvasker ham fullstendig, sier advokat Kent Gipson. Den aktuelle testen var ikke tilgjengelig da Williams ble dømt til døden for nærmere 20 år siden.

Påtalemyndigheten avviste det nye beviset og sa 48-åringens skyld ble fastslått «på bakgrunn av andre, ikke-DNA-baserte, beviser i saken».

For guvernør Greitens var derimot de nye opplysningene nok til at han utsatte henrettelsen og planlegger å utnevne en gruppe på fem personer, inkludert tidligere dommere, som skal gå gjennom bevisene i saken og som får fullmakt til å stevne vitner.

- For å kunne iverksette en dødsstraff, må folket i Missouri være overbevist om den dømtes skyld, sier guvernøren.

Høyesterett i Missouri avviste mandag kveld en begjæring om utsettelse. Det er sjelden DNA-bevis fører til at dødsstraffsaker blir vurdert på nytt. Som regel er det formelle feil begått av rettsvesenet eller politiets fremgangsmåte som fører til at dødsdommer blir omgjort.

(NTB)