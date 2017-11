Her blir de solgt som slaver på auksjon - i 2017

(Dagbladet): CNN har fått et eksklusivt innsyn i en mørk virkelighet: Nåtidas slavehandel.

Det hele startet i sommer, da det amerikanske mediet fikk tilsendt et videoklipp som viser en auksjon i Libya, hvor to menn blir solgt som slaver.

«1000 ... 1100. Solgt.». En av mennene blir solgt for en prislapp på 1200 libyske dinar, noe som tilsvarer like over 7000 norske kroner.

Skjult kamera

Ifølge CNN blir «slavene» solgt inn til høystbydende med beskrivelser som «store, sterke gutter for gårdsarbeid».

Videoklippet var det som fikk ballen rulle, og det amerikanske nyhetsmediet valgte selv å dra til det nordafrikanske landet for å kunne dokumentere det som tilsynelatende så ut som slavehandel i 2017.

Med skjult kamera dro de til et område like utenfor hovedstaden Tripoli. Der var de vitner til en auksjon, med mennesker som salgsobjekter.

Se videoen øverst i saken.

«Trenger noen en som graver? Han her er en graver, en stor, sterk mann», sier auksjonariusen, ifølge CNN. Kjøperne hever hendene sine i interesse, mens prislappen stiger, beskriver de.

Når auksjonsrunden er over, og den siste hånda er hevet, blir mennene ført til sin nye «herre», opplyser de. TV-teamet, som var «undercover», fikk så stilt noen spørsmål til auksjonariusen, etter at det siste hammerslaget var slått.

Der avslører han blant annet at tolv mennesker ble solgt i dagens runde. Auksjonen var ifølge CNN over på rundt seks minutter.

Skal etterforske saken

Auksjonene blir holdt i en tilsynelatende normal bygd i Libya, hvor livet på gatene ellers gikk sin vante gang. Men inne på auksjonen var det som om tiden ble skrudd mange år tilbake, skriver CNN.

«Det eneste som mangler er kjettinger rundt migrantens håndledd og ankler.»

Ifølge det amerikanske mediet gir libyske kystvakter nå begrenset adgang for båter med flyktninger i, noe som gjør at menneskesmuglere heller blir «herrer», og flyktninger og migranter blir slaver.

Dagbladet skrev i sommer om Italia og EU, som satte inn store ressurser for å hjelpe den libyske kystvakten. Formålet var å stanse den livsfarlige smuglertrafikken av mennesker over Middelhavet.

Nå viser CNNs reportasje til at menneskesmuglerne ikke lider noen nød - de har heller sett seg etter et nytt yrke som «slavehandlere».

CNNs videoklipp har blitt overgitt til libyske myndigheter, som sier at de skal etterforske saken.

Skulle til Europa - ble solgt som slave

CNN møtte en mann fra Nigeria, som ved hjelp av smuglere skulle komme seg til et bedre liv i Europa.

For ham stoppet reisen i Libya, hvor han her venter på å bli tvangsdeportert tilbake til hjemlandet sitt.

Mannen, en 21-åring med navnet Victory, forteller hvordan han ble offer for slavehandelen i landet.

Smuglerne, som hadde lovet ham en billett inn i Europa, mente at Victory skyldte dem penger. Men alle sparepengene var brukt opp, og løsningen ble da å legge ham ut på slavemarkedet.

Etter flere uker i arbeid som slave, ble han fortalt at pengene de tjente på ham ikke var nok. Da ble han solgt igjen - og igjen.

De ba også om løsepenger fra Victorys familie, før de til slutt lot ham gå.

Han hadde håp om en lysere framtid i Europa, men må heller reise tomhendt hjem fra Libya, uten å ha opplevd mer enn mishandling og slavearbeid.

- Jeg har brukt alle pengene mine på å forlate landet. Det er veldig vondt. Veldig vondt, forteller han CNNs reportere.

Et land i krise

IOM beskriver krisen i Libya som «en av de mest komplekse flyktningkrisene i verden», og opplyser at rundt 1,3 millioner mennesker i landet har behov for humanitær bistand.

I 2016 ankom over 181 000 flyktninger til Italia, og av disse er det estimert at hele nitti prosent kom fra Libya. Ruten fra Libya til Italia anses som den farligste ruta benyttet under flyktningkrisen, og tall fra i fjor viser at over 4500 mennesker ble meldt savnet, eller funnet døde.

17 000 flyktninger sitter i dag i interneringsleire i landet, hvor forholdene beskrives som «umenneskelige». Det skriver FN.

Å bedre disse forholdene var hovedtema da representanter for 16 land sør og nord for Middelhavet møttes i Bern i Sveits mandag. Landene ble også enige om flere tiltak for å stanse strømmen av båtflyktninger, ifølge NTB.

Krisen i Libya startet i 2011 med opprør og demonstrasjoner mot Gaddafi-regimet. Opprøret utviklet seg så til en borgerkrig, med væpnede angrep fra både regimet og fra sivilbefolkningen.