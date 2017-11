Her blir nordmannen halt i sikkerhet - 260 kilometer fra land

(Dagbladet): Natt til lørdag, norsk tid, sendte en 67 år gammel nordmann ut nødsignaler fra seilbåten «Ilanga» utenfor kysten av New Zealand. Men på grunn av utfordrende vær ble mannen nødt til å tilbringe over ett døgn på havet, da redningsarbeiderne ikke maktet å nå fram til ham.

Klokka 03.00 natt til søndag sa redningskoordinator i Rescue Coordination Centre New Zealand (RCCNZ), Vince Cholewa, at de hadde forhåpninger om å redde mannen innen et par timer.

- Været har roet seg, noe som gjør det mulig for oss å fullføre redningsaksjonen, sa han til Dagbladet.

Norwegian yachtsman now on board container ship Southern Lily. In good health. Due in Auckland tomorrow. — Maritime New Zealand (@MaritimeNZ) November 19, 2017

Som sagt, så gjort. Omtrent et par timer seinere meldte Maritime New Zealand på Twitter at både en redningsbåt og -fly var i gang med å redde nordmannen.

Klokka 05.45 opplyser de om at mannen endelig var om bord på et redningsskip de hadde sendt ut. De skriver også at han er ved god helse.

Skader på båten

I går skrev Maritime New Zealand i en pressemelding at personen var strandet på havet, og at det var kraftig vind og utfordrende hav i området. De skrev også at nordmannen var den eneste om bord på båten.

Søk- og redningssjef Mike Roberts fortalte at både seil og rigg var preget av ødeleggelser, i tillegg til at et vindu var knust på båten.

Båten hadde tatt inn noe vann, men ikke nok til at det var fare for å synke. Det har også vært en brann i det elektriske panelet.

På det tidspunktet befant seilbåten seg 260 kilometer nordøst for Cape Brett på nordkysten av New Zealand.

- Mindre skader

Vince Cholewa forteller at de var i kontakt med personen ved to tilfeller før han ble reddet, først i går og seinere natt til søndag. De klarte å komme i kontakt med ham over radiosignaler da et redningsfly sirklet over båten.

- Han har noen mindre skader, men ellers helt ok. Han skadet blant annet skulderen da han ble kastet rundt i båten, sier han til Dagbladet.

- Han har seilt rundt i Stillehavet i det siste, og bor ikke på New Zealand, opplyser Cholewa.

Han forteller også at de har vært i kontakt med norske myndigheter.

Annen redningsaksjon

Nordmannen er ikke den eneste som fikk problemer med den utfordrende værsituasjonen. For like før mannens første nødsignal, strandet en newzealandsk seiler 167 kilometer øst for Norfolk Island, ei vulkanøy i Stillehavet mellom New Zealand og Australia.

Under redningsaksjonen ble han nødt til å benytte seg av en livbåt, før redningsarbeidere klarte å hente ham opp med redningsskipet Norfolk Guardian.

Også ved denne episoden benyttet de seg av et redningsfly. Det brukte de til å sirkle over mannen mens han var ombord i livbåten.