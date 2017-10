Her blir Teresa (69) slept rundt på gulvet og ranet

(Dagbladet): I midten av september ble 69 år gamle Teresa Vendel Andersson angrepet og ranet i oppgangen til sin leilighet i Malmö i Sverige. 20-åringen som ranet henne er tiltalt for å ha begått flere ran mot eldre i Malmö den siste tiden.

Nå viser den svenske avisa Expressen bildene av det brutale ranet.

- Etter at jeg ble ranet tør jeg nesten ikke gå ut lenger. Hvis jeg skal ut og handle må mannen min følge meg, sier Andersson til avisa.

Rev til seg veska

Hun forteller at hun var på vei hjem fra biblioteket, da hun møtte en velkledd mann utenfor inngangsdøra til blokka hun bor i, og at hun slapp han inn.

I det døra ble lukket bak dem, prøvde han å rive til seg veska hennes.

- Jeg ble sint og nektet å slippe veska. Han dro så hardt at jeg falt og ble slept rundt på gulvet, forteller 69-åringen.

Til slutt gikk veska i stykker og mannen fikk stukket av gårde med Anderssons lommebok.

- Han angrer

Den 20 år gamle mannen er nå tiltalt for tre tilfeller av ran og et tilfelle av grovt tyveri. Mannen erkjenner samtlige av tilfellene, opplyser hans forsvarer, Jenny Fugleberg.

- Han angrer og har dårlig samvittighet for det han har gjort, sier Fugleberg til Expressen.

Hun forteller at mannen kom til Sverige som flyktning for noen år siden, og har jobbet for å kunne forsørge sine foreldre.

- Han har forsørget foreldrene og samtidig prøvd å skaffe seg utdanning. Det ble for mye for han, for å flykte fra alt han har vært gjennom startet han med heroin, sier Fugleberg.

20-åringen er tidligere kjent for politiet og ifølge Expressen ble han i sommer dømt for å ha stjålet mobilen og busskortet til et lik.

Dagbladet har ikke lykkes i å komme i kontakt med Andersson.