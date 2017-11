Her dukker Mugabe opp igjen

Onsdag ble Zimbabwes forhatte president, 93-årige Robert Mugabe, tatt i husarrest av landets militære. Men det tok ikke mange dagene før Mugabe kom seg ut: I dag dukket han opp på en universitetsseremoni i hovedstaden Harare.

Den aldrende presidenten høstet applaus av en entusiastisk forsamling etter å ha talt. Opptredenen kan se ut til at alt er som normalt, skriver BBCs utsendte, men fortsetter:

«Men det er det ikke. Dette skaper bare mer forvirring om framtida hans», ifølge Mary Harper, BBCs Afrika-redaktør.

Vil ikke gå av

De siste dagene har landets militære tilsynelatende hatt full kontroll over det de mener er en maktovertakelse. Ved hjelp av sør-afrikanske utsendinger, har de hatt forhandlinger med den syke og aldrende presidenten.

Mugabe har ikke vist tegn til å ville gå av, men landets regjeringsparti sa tidligere dag at de «skal møtes for å sparke Mugabe».

Nyhetsbyrået Reuters refererer til en ikke navngitt sentralt plassert kilde i partiet som sier at de skal holde et møte om diktatorens framtid i dag. Hevder

- Det er ingen vei tilbake. Hvis han er sta, kan vi sørge for at han får sparken på søndag, sier kilden til Reuters.

Mugabe «hviler øynene»

Under universitetsseansen melder BBC at Mugabe lukket øynene sine i lengre perioder. Dette skal ikke være uvanlig: Mugabes talsperson har stadig sagt at presidenten ikke sover når han har øynene lukket under lengre perioder på møter.

- Presidenten liker ikke skarpt lys, er det vanlige svaret til George Charamba, Mugabe-talsmannen.

Mugabe har styrt Zimbabwe mot stupet i nær fire tiår.



Militærets kuppstart begynte etter at Mugabe sparket visepresident Emmanuel Mnangagwa i forrige uke. Mnangagwa har blitt sett på som en mulig arvtaker til presidentembetet. Også Mugabes kone, Grace Mugabe, har ønsket å ta over presidentstolen etter sin mann, men dette ville ikke Zimbabwes militære ha noe av.