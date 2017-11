Her fant de en massegrav med 400 antatte IS-ofre

(Dagbladet): Lørdag fant irakisk militær en massegrav med minst 400 antatte IS-ofre i byen Hawija i Kirkuk-provinsen, rundt 240 km nord for Bagdad, skriver Deutsche Welle.

General Mortada al-Luwaibi sier at graven ble funnet som følge av vitneforklaringer fra lokale innbyggere.

Kjørte inn fanger

Ifølge en av innbyggerne i området kjørte de militante islamistene jevnlig inn fanger til området i lastebil.

- De skjøt dem og så kastet de dem på bakken eller brant kroppene deres, forteller Saas Abbas.

Massegraven ble ifølge fungerende guvernør i Kirkuk, Rakan Saeed, funnet på al-Bakra-basen, som en gang var hovedkvarteret for de amerikanske styrkene i Irak.

- Før det ble et sted der IS utførte henrettelser. Det er brutaliteten til terroristene som henrettet ikke mindre enn 400 ofre, noen av dem iført røde drakter, mens andre var iført sivile klær, sier Saeed, ifølge Iraqi News.

Med draktene sikter han til de klassiske klærne som IS har tatt på folk de planlegger å henrette.

Guvernøren oppfordrer irakiske myndigheter og FN til å sjekke massegravene for å få identifisert ofrene.

Opprørsbastion

Hawija ble erobret av IS i 2014, og ekstremistgruppa holdt stand der helt fram til begynnelsen av november i år. Byen var den siste av de store IS-kontrollerte byen i Irak som ble befridd.

Byen har vært en opprørsbastion helt siden den amerikanske invasjonen i 2003 og har blitt kalt «Iraks Kandahar», en henvisning til byen som ligger i Talibans kjerneområde i Afghanistan, ifølge NTB.

Befolkningen i Hawija er overveiende sunnimuslimsk, og mange har dyp mistro til så vel sjiamuslimene i regjeringen i Bagdad, som kurderne som er i flertall i tilgrensende områder til Hawija.

Funnet av massegraven i Hawija kan ikke sies å være overraskende. Det følger et kjent mønster. Irakiske styrker har funnet en rekke massegraver i områder som tidligere var kontrollert av IS.

I fjor skrev nyhetsbyrået AP at man hadde identifisert 72 massegraver, som kunne inneholde fra 5200 til 15 000 ofre. Siden den gang har IS stadig mistet mer av landområdene de kontrollerte, og nye massegraver er funnet.

IS taper områder

I midten av oktober erobret også den USA-støttede alliansen Syriske demokratisk styrker «IS-hovedstaden» Raqqa, som ligger nord i Syria.

IS sto imot en fire måneder lang offensiv, før de måtte gi tapt. Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights mistet minst 3250 mennesker livet i løpet av offensiven. Av dem skal minst 1130 ha vært sivile.

Den siste uka har det også vært kamper rundt byen Boukamal, helt øst i Syria, på grensa mot Irak.

Først presset syriske regjeringsstyrker IS ut av byen, før IS igangsatte en motoffensiv og gjeninntok byen.

al-Baghdadi

Ifølge nyhetsbyrået AP hevder et nyhetsorgan knyttet til det syriske militæret at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi kan befinne seg i byen, en påstand som slås tilbake av syriske opposisjonelle. De hevder myndighetenes påstand kommer i et forsøk på å rettferdiggjøre tapene de har lidd under kampene om byen.

Hvor al-Baghdadi er, og om han i det hele tatt er i live, er uvisst. Det har kommet flere meldinger om at han er drept, men samtlige meldinger har blitt tilbakevist.

Seinest i sommer hevdet Russland at IS-lederen trolig ble drept i et russisk flyangrep i Syria i slutten av mai, men dette ble avvist av irakisk etterretning.

Og i slutten av september sendte IS plutselig ut et taleopptak av al-Baghdadi, etter et års stillhet.

For kun en uke siden ble også den syriske byen Deir ez-Zour inntatt av syriske regjeringsstyrker. Det var den siste store byen IS-kontrollerte byen i Syria.

IS har foreløpig bitt seg fast i Eufrat-dalen, i den palestinske flyktningleiren Yarmouk sør for Damaskus, samt i enkelte små lommer av Syria, blant annet i Hama-provinsen.