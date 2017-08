Her går det nesten helt galt for den svenske turistbussen på Norges-tur. - Dette er alvorlig

Busselskapet Bergkvarabuss la i dag ut en redegjørelse på sine nettsider om hvordan de opplever situasjonen. Presseansvarlig Simon Sandberg viser til denne.

- Filmen viser en trafikksituasjon der en av våre turistbusser foretar en forbikjøring på E136 i nærheten av Dombås i Norge. Bergkvarabuss har strenge trafikk-retningslinjer som omfatter alle ansatte og som innbefatter blant annet at alle trafikkregler skal respekteres. Dersom det viser seg at våre ansatte ikke følger våre retningslinjer, medfører dette alltid konsekvenser, heter det i uttalelsen.

Selskapet beskriver den aktuelle sjåføren som meget rutinert med lang erfaring på norske veier. Han har aldri vært involvert i noen trafikkulykker, ifølge selskapet.



- Jeg kom bak en bil som kjørte veldig sakte. Jeg hadde god sikt. I en buss sitter man høyere enn i en personbil og har derfor god oversikt over trafikken. Det var en rettstrekning. Bilen foran bremset, bremselysene synes på filmen. Samtidig blinket den 3-4 ganger mot høyre som et tegn på at den var forberedt på at jeg skulle kjøre forbi. Det var nedoverbakke og jeg hadde fri sikt, forklarer sjåføren i redegjørelsen.



Selskapet konkluderer i sin egen redegjørelse at bussjåføren ikke har kjørt hensynsløst i trafikken.