Her oppdager politiet den polske «slaven» innelåst på loftet

(Dagbladet): 42 år gamle Edward Zielinski fra Nottingham i England ble mandag dømt til tre år og fire måneder i fengsel, for menneskehandel - etter å blant annet ha holdt to polske menn innelåst på loftet i sitt hjem.

På loftet ble mennene, som begge ble truet til slavearbeid, tvunget til å urinere på plastflasker, slik at de ikke skulle vekke Zielinski og kona om nettene.

Ifølge dommen brukte 42-åringen vold for å kontrollere mennene, og skal blant annet ha beslaglagt ID-papirene og lønningene deres. En av mennene skal også ha blitt tvunget til å jobbe opp mot 20 timer i døgnet med å lage gratulasjonskort mot luselønn.

- Tok verdigheten deres

Under opplesningen av dommen sa dommer Gregory Dickinson at Zielinski hadde behandlet ofrene på en gjennomgående nedverdigende måte.

- Du lot dem leve i elendighet og tok inntektene deres. Du tok bort deres verdighet som mennesker, du utnyttet deres sårbarhet til det fulleste, og du klarte å kontrollere og kue dem gjennom trusler og skremming, sa Dickinson, ifølge BBC.

Ofrene, som begge ønsket å være anonyme, skal ha blitt utsatt for nedverdigende behandling gjennom flere år. Det første offeret flyttet til Storbritannia av egen vilje i 2008 og bodde en periode i London. Men etter å ha skaffet seg gjeld på rundt 8000 kroner hos en av Zielinskis slektninger, ble han sendt til Nottingham der han skulle jobbe for Zielinski for å nedbetale gjelda.

Der ble han satt til å lage gratulasjonskort, ofte fra klokka 8 om morgenen til 4 på natta - med begrensede pauser. Han ble ofte straffet med bank, de gangene Zielinski mente han ikke jobbet hardt nok.

I 2015 flyttet han sammen med Zielinski til en annen adresse i Nottingham, og begynte samtidig å jobbe for et vikarbyrå. Zelinski åpnet en bankkonto i mannens navn, men offeret fikk aldri tilgang på pengene han hadde tjent.

Til tross for at han tjente i overkant av 3000 kroner i uka, fikk han bare betalt i sigaretter, alkohol, klær og 100 kroner i kontanter en gang i uka. Da han av ukjent årsak fikk sparken, ble han presset av Zielinski til å gå ut og stjele ting, ifølge politiet i Nottinghamshire.

- Sov rett på gulvet

Minst to ganger skal han ha forsøkt å rømme, men etter at Zielinski fant ham via arbeidsgiveren, skal han ha flyttet tilbake begge gangene.

- Jeg sov rett på gulvet. Det fantes ingen madrass ... ingen ting. Jeg hadde et pledd som jeg kunne dekke meg til med, og jeg brukte en jakke, sier offeret.

Men etter at han ble slått i hodet med en planke i 2016 bestemte han seg for å forsøke å rømme igjen. Denne gangen lyktes han, men endte opp som hjemløs.

Flere måneder seinere ble politiet klar over hva som hadde skjedd, etter å ha blitt varslet av kolleger ved Gatwick. De skaffet mannen en tolk, og fikk en fullstendig forklaring på hva som hadde skjedd.

Da politiet ransakte Zielinskis hjem i mai i år fant de et nytt offer. En annen mann var innelåst på loftet. Som du kan se i videoen øverst i saken brukte mannen en jakke som pledd.

- Perfekte ofre

Mannen hadde flyttet til Nottingham i 2015, og trengte et sted å bo. Han hørte fra en venn at Zielinski hadde et ledig rom, men marerittet startet så fort han flyttet inn.

I likhet med det første offeret ble også denne mannen, også han polsk statsborger, truet til å jobbe for luselønn. Han fikk rundt 750 kroner i uka, mens Zielinski hadde full kontroll over mannens bankkontoer.

Begge de to mennene får nå hjelp fra Frelsesarmeen, etter de grusomme opplevelsene som fant sted mellom 31. mai 2013 og 1. juni 2017.

- Han (Zielinski) så en anledning til å tjene penger på sårbare polske menn. De var utrolig sårbare folk. De var arbeidsløse, avhengige av alkohol og kunne ikke ett eneste ord på Engelsk. De ble sett på som perfekte ofre, sier politietterforsker Mike Ebbins, som ledet etterforskningen, i en pressemelding.