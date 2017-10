Her prøver antatt gjerningsmann å rømme fra politiet

OSLO / NEW YORK (Dagbladet): En 29 år gammel mann opprinnelig fra Usbekistan antas å stå bak terrorangrepet på Manhattan i New York tirsdag.

Mannen skal ha kommet til USA i 2010, ifølge CNN.

Ifølge kilder nyhetsbyrået AP har snakket med, har han førerkort fra Florida, men skal ha bodd i New Jersey. Andre kilder, som Sky News, melder at 29-åringen skal ha bodd i Tampa i Florida. Politiet har ikke bekreftet opplysningene foreløpig.

På videoen løper gjerningsmannen fra politiet. Hele hendelsen er filmet på Snapchat. Ifølge AP skal 29-åringen ha ropt «Allahu Akbar» (Gud er stor) til politiet, før de skjøt ham. 29-åringen skal opereres som følge av skadene, og det er forventet at han kommer til å overleve.

Se videoen øverst i saken.

Åtte personer og flere skadet da mannen kjørte en bil, en pick up-truck, på personer på en gang- og sykkelvei på eksklusive TriBeCa-området i New York, få kvartaler unna World Trade Center. Bilen kolliderte i en skolebuss. Hendelsen skjedde like før klokka 21 norsk tid.

Politiet etterforsker hendelsen som et terrorangrep, og på en pressekonferanse tirsdag kveld sa New Yorks guvernør Andrew Cuomo at 29-åringen var en «ensom ulv» og det ikke finnes beviser for at han var en del av en større terrorhandling.