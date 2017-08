Her røyker Bjørn (58) marihuana på Karl Johan: - Nærmest kriminelt av staten å nekte folket dette

(Dagbladet): Midt mellom valgbodene som har fylt opp Karl Johans gate, i et håp om å sanke inne stemmer før Stortingsvalget, finner man en rød varebil med Samfunnspartiet skrevet på sida med hvit teip. Klokka 15.00 i dag kunne man også finne partiets førstekandidat i Oslo, 58 år gamle Bjørn Hansen, i en fluktstol foran den røde varebilen.

Foran mer og mindre overraskede forbipasserende fyrte han opp en egenrullet «joint».

- Det smaker godt. Dette er skikkelig bra greier, sier Hansen til Dagbladet.

Han er imidlertid rask til å poengtere at det er snakk om medisinsk marihuana, «importert på lovlig vis fra Nederland». Etter flere år som «kriminell» hasjrøyker, fikk han i 2014 en nederlandsk lege til å skrive under på at Dahl behøver medisinsk marihuana som følge av at han lider av posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Ble arrestert

Partiet han representerer har de siste 10-15 åra dukket opp i media med ujevne mellomrom. I 2005 ble partiet bredt omtalt etter å ha skapt bombefrykt, etter å ha parkert en bil med arabisk påskrift - og med en svart boks i forsetet - utenfor NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo.

Partiets grunnlegger, Øystein Meier Johannessen, ble året etter dømt til 30 dagers ubetinget fengsel i forbindelse med «aksjonen».

Johannessen står oppført som nummer to på Oslo-lista, og han har gjort seg bemerket flere ganger i lokale og riksdekkende medier gjennom både politiske saker og ulike aksjonsformer, skriver NTB. I dag var det imidlertid legalisering av marihuana som sto på programmet.

- Vi ønsker å få legalisert alle substanser som er mindre farlige i bruk enn alkohol. Da ønsker vi å legge til grunn NRK-programmet «Folkeopplysningen», som avkledde (daværende justisminister, red.anm) Anundsen. Vi ser ingen grunn til at folk som røyker marihuana skal bli behandlet annerledes enn de som drikker alkohol, sier Johannessen til Dagbladet.

- Nærmest kriminelt

Han kan imidlertid fortelle at det først og fremst er partiets førstekandidat, Bjørn Dahl, som har legalisering som sin viktigste kampsak.

- At folk ikke får dette som medisin ... Jeg vil nærmest beskrive det som en kriminell handling fra staten. Til medisinsk bruk så er det en menneskerett. Alle har rett på medisin, så staten har ikke rett til å nekte det ... Den kriminelle staten, sier Dahl til Dagbladet mens røyken fra «jointen» stiger til værs.

- Offentlig sted er ugreit, uansett

Mina Gerhardsen i den rus-politiske organisasjonen Actis sier følgende når hun får høre om Dahls utspill:

- Det er heller ikke lov å stå og drikke alkohol midt på Karl Johan, så Dahls ønske om å ruse seg på offentlig sted er ugreit uavhengig av rusmiddel.

Gerhardsen sier at alkohol har et stort skadepotensial, men det betyr ikke at det ikke er risiko forbundet med cannabisbruk.

- En av tre som bruker daglig blir avhengig, det kan skade de kognitive evnene og bruk knyttes til økt risiko for psykose og schizofreni. Derfor er det viktig med et lovverk som bidrar til å forebygge bruk og som gir mulighet til å gripe inn tidlig overfor unge for å hindre alvorlige rusproblemer, sier Gerhardsen.

- Det er bred politisk enighet om at bøter og straff ikke hjelper mennesker som har et tungt rusmisbruk. Den gruppen trenger helsehjelp. Vi er glade for at politikerne legger mer vekt på hjelp, oppfølging og forebygging, fortsetter hun.

- Dahl mener det er en menneskerett å kunne få bruke marihuana til medisins bruk. Er det det?

- Virkestoffer fra cannabis er allerede i bruk i medisin i Norge, som i sprayen Sativex mot spasmer hos MS-pasienter. Dette er ikke en politisk sak. Alle er positive til nye virkningsfulle medikamenter, så lenge de har vært gjennom ordinære godkjenningsprosesser for medisin. Da snakker vi om reell medisinsk bruk, foreskrevet av lege.

- Kan ta tid

Den gjeldende norske narkotikapolitikken er ikke kriminell etter noen internasjonale lover eller konvensjoner. Men, mens den norske narkotikapolitikken har vært streng helt siden 1960-tallet, er det mye som tyder på at et ruspolitisk skifte kan være på vei: Flere partier har de siste årene gått inn for å avkriminalisere bruk.

Dahl er overbevist om at partiet vil vinne fram med kampsaken, men er åpen for at det kan ta litt tid.

- Men den kommer. Vi har forskningen på vår side. Staten har fint lite å fare med. Det eneste de har er rett og slett mobbing og diskriminering av en gruppe av befolkningen, sier han.

Har tro på mandat

Partifelle Johannessen har tro på at de når fram med aksjoner som dette.

- Vi viser at vi mener alvor. Vi er villig til å risikere å bli arresterte for en sak vi mener skulle ha vært avgjort for lenge siden i Norge. Får vi en fjerdedel av alle i Oslo som er for legalisering till å stemme på oss så vil vi få Bjørn Dahl inn på Stortinget, sier han og legger til:

- Det er feil at lovverket skal være slik at dersom du bruker substanser som er mindre farlige enn alkohol, så skal du miste førerkort og bli fratatt muligheten til fine jobber i samfunnet. Du ender nesten opp som en slags underkaste.

Han oppfordrer samtidig folk til å stemme på prinsesse Märtha Louise, som sammen med mange andre kjendiser står oppført på partiets liste til årets Stortingsvalg.

Samfunnspartiet pleier å føre opp kjendiser uten å spørre, men allerede i mars ble det kjent at Ari Behn og Märtha Louise var ført opp, skrev NTB i mai i år.

- Helt forkastelig

Aylar Lie, Thomas Seltzer og Ari Behn er alle eksempler på personer som kan bli valgt inn på Stortinget mot sin vilje. Samfunnspartiet har nemlig satt opp flere kjendiser på sin valgliste - uten deres samtykke.

Vendela Kirsebom, modell og «Farmen»-deltaker, er også en av kjendisene som er satt opp lista. Hun reagerer kraftig mot partiet under en sending av «Dagsnytt atten» på NRK P2 tidligere i år.

- Jeg synes det er helt grusomt og helt forkastelig. At det er mulig å gjøre en sånn ting; å melde noen inn i et politisk parti. Jeg har aldri i min villeste fantasi tenkt til å stemme på dette partiet, sa Kirsebom via telefon i programmet.

Samfunnspartiet bryter imidlertid ikke loven. Alle norske partier har sin fulle rett til å føre opp alle ønskelige personer på sin valgliste. Det står i ombudsplikten, som er en grunnlovsfestet plikt.

Bernt Aardal, professor i statsvitenskap, forklarte i det samme programmet at kjendisene i teorien kunne være pliktig til å stille - og viste til ombudsplikten.

- Den ene delen av ombudsplikten er at du har plikt til å stille til valg hvis du blir foreslått, sier han.