(Dagbladet): Timer etter terroren i Barcelona, skjedde et lignende angrep i byen Cambrils. Der kjørte en bil ned en rekke mennesker, noe som førte til at fem ble skadd mens én døde.

Deretter veltet kjøretøyet, før politiet skjøt og drepte de fem antatte angriperne ikledd falske bombevester.

Ble skutt og drept

Nå viser en video, tatt kort tid etter angrepet, hvordan en politimann fyrer av skudd. Dette mot en mann ikledd noe som ligner en bombevest.

- Allahu akbar, roper mannen mens han gestikulerer mot politimannen.

Så faller mannen om, før han igjen reiser seg og beveger seg mot et fotgjengerfelt.

Der retter politibetjenten igjen våpenet mot ham og skyter den antatte terroristen.

Filmet det hele

Fitzroy Davies fra Wolverhampton filmet den dramatiske situasjonen.

Overfor Caters beskriver engelskmannen først hvordan det oppsto panikk, før han oppdaget kilden til uroen.

- Jeg så en mann stå på en gressplen rett ved stranda. Han hadde på seg noe sølvaktig som så ut som en bombevest og holdt noe i hånda, sier Davies, ifølge nyhetsbyrået.

Davies skjønte ikke hva mannen ropte, men engelskmannen forsto snart nok alvoret. Han ringte politiet som ankom plassen et halvt minutt etter. En politimann hoppet ut av bilen og begynte å rope etter mannen.

- Som en skrekkfilm

Så lød et titalls smell, ifølge Davies.

- Han falt, for så å reise seg opp igjen. Han klatret over et gjerde og begynte å provosere, samtidig som han smilte og fortsatte å gå mot politiet.

- Det var som en skrekkfilm, sier Fitzroy Davies, ifølge Caters, om øyeblikkene som fulgte før politiet avfyrte de dødelige skuddene.

Totalt er 14 blitt drept som følge av bekreftede terrorangrep. I Barcelona ble 13 drept da en bil kjørte i sikk-sakk på den populære handlegata La Rambla.

Trolig Barcelona-forbindelse

Både Barcelona-angrepet og det som skjedde i Cambrils antas å være planlagt fra den lille byen Alcanar. Det oppgir politikilder, ifølge Sky News, om stedet der et hus ble sprengt i lufta onsdag.

Tidligere har det kommet fram at etterforskerne tror at eksplosjonen kom da en terrorcelle på åtte personer forberedte en bombe. Samtidig viser The Guardian til de mange flaskene som ble funnet nær åstedet.

Disse ble trolig brukt til å oppbevare den eksplosive gassen butan.