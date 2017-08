Her stiller høyrepopulisten opp i Parlamentet med burka. Så tar det av i salen

(Dagbladet): Lederen for Australias høyrevridde parti One Nation dukket opp i senatet ikledd en burka.

Senator Pauline Hansons entré sjokkerte hennes politiske kollegaer så gispene klang mellom veggene i senatets høringssal.

Se video øverst i saken.

Det fikk det til å koke over for justisminister George Brandis som reiste seg opp og ba om ordet før han fordømte «stuntet» og handlingen som han kalte for «hån» og «latterliggjøring» av islam, ifølge BBC.

Senatet ble sjokkert

Med en plan om å foreslå et forbud av burka i Australia, ankom politikeren salen iført det religiøse plagget, som hun så kastet av seg da det var hennes tur til å tale:

- Denne hører ikke hjemme i Parlamentet, sa Hanson.

Majoriteten av politikerne i salen syntes å være sjokkerte over hendelsen, og presidenten i salen ble fort nødt til å roe ned frustrerte politikere som sleit med å holde maska.

- Senator Brandis, det jeg vil spørre om på vegne av det australske folk, med tanke på at en stor majoritet av Australia ønsker å forby burkaen, vil du forby burkaen?, spurte Hanson.

Spørsmålet førte til at hvisking og mumling i bakgrunnen utartet seg til å bli roping og skriking fra alle kanter.

Emosjonell senator ga skjennepreken

Hanson fikk ikke snakke ferdig før Brandis reiste seg opp og ba om ordet. I en emosjonell tale, forklarte senatoren at Hansons handlinger risikerte å fornærme og krenke nærmere 500 000 australiere som tilhører den islamske tro.

- Å latterliggjøre det samfunnet, å presse det inn i et hjørne, og å håne religionens plagg, er en forferdelig ting å gjøre, og jeg vil be deg om å reflektere over hva du har gjort, sa Brandis med en stemme som holdt på å sprekke av frustrasjon.

Deretter avsluttet han med å si:

- Nei, Senator Hanson, vi vil ikke forby burkaen.

Brandis fikk stående applaus fra resten av senatet etter å ha slått ned på forslaget til Hanson.

Til tross for at Brandis gjorde det klart at forslaget er avvist, skal senatet i dag diskutere hendelsen.

I etterkant av høringen har flere av politikerne som var til stede uttalt seg om det som skjedde.

- Det er én ting å kle seg i religiøse drakter som en religiøs handling, det er noe helt annet å kle seg i det som et «stunt», slik vi så salen, sa Labor senator Penny Wong.

Lederen for partiet Greens Richard De Natale gratulerte Brandis etter at han hadde reist seg og talt til Hanson. Han har senere uttalt at Brandis respons på hendelsen var både sterk, lidenskapelig og personlig, skriver BBC.