Her tar soldatene over området herjet av IS-erobringer: - En hyllest til ofrene i Spania og i hele verden

(Dagbladet): Libanon, som er litt større enn Rogaland fylke, har blitt snudd på hodet som følge av den opprivende borgerkrigen i nabolandet i nordøst, Syria.

IS har erklært at de ønsker å opprette et kalifat i landet, og har samtidig gått til angrep på en rekke landsbyer i grenseområdene. Libanon hadde rundt 4,5 millioner innbyggere før krigen i Syria.

Nå lever det også minst 1,5 millioner syriske krigsflyktninger der.

Landet har imidlertid tatt grep for å stanse IS' framrykking. Fredag startet Libanon sin offensiv mot IS-styrker som har erobret deler av landet.

Allerede i løpet av det første døgnet av offensiven har styrkene gjenerobret en tredel av området jihadistene kontrollerte.

En av de største seierene skjedde i byen Rus Balbeek nordøst i landet ved grensa til Syria. I årevis har IS kjempet i området rundt byen med en overveldende majoritet kristne innbyggere.

Heiste spansk flagg

Områdene har vært sterkt preget av IS, og libanesiske styrker har tidligere bombet IS-stillinger. I helga gjorde de imidlertid store framskritt.

Saken fortsetter under videoen!

Et av stedene de tok tilbake var en høyde i nærheten av byen. Lørdag heiste libanesiske soldater et spansk flagg på høyden til ære for ofrene i bilangrepene i Spania.

- En hyllest fra våre styrker som kjemper mot IS i Jurud Ras Baalbek til ofrene i Spania og i hele verden, lyder meldingen fra den libanesiske hæren.

Offensiven har konsentrert seg om den siste opprørskontrollerte delen av grensen mellom Syria og Libanon, i nærheten av landsbyen Ras Baalbek i Bekaadalen. I løpet av offensivens første døgn har hæren gjenerobret omtrent 30 kvadratkilometer av området som har vært kontrollert av IS.

- Det utgjør omtrent en tredel av området terroristene kontrollerte, sier brigader Nazih Jreij.

600 IS-krigere

Han oppgir at 20 IS-krigere er drept i kampene, mens 10 libanesiske soldater er skadd.

Ifølge den libanesiske avisa The Daily Star har tre soldater blitt drept, mens én er kritisk skadd i dagens kamper.

De tre libanesiske soldatene skal ha blitt drept av en mine nær den syriske grensa.

Ifølge fjernsynskanalen al-Manar har også Hizbollah-militsen satt i gang en offensiv mot IS i grenseområdene. Aksjonen skal være samordnet med den syriske hæren.

Gruppa, som USA definerer som en terrororganisasjon, skal ha fått 650 IS-soldater til å overgi seg i kamper. Ifølge Midtøsten-journalisten Nasser Atta har IS-soldatene i området uttrykt at alle kampene er over.

- Overga seg til Hizbollah

Bilder fra stedet viser store beslag av automatvåpen. En av IS-kommandørene, Wheed al Abed, sier ifølge Atta at rundt 650 IS-soldater fortsatt ønsker å kjempe.

Angrepet mot IS i Libanon skjer samtidig som det utføres offensiver mot gruppen i både Syria og Irak, og i kjølvannet av flere internasjonale angrep, sist i Spania. Der påtok IS seg ansvaret for to bilangrep som førte til at 14 mennesker ble drept og over 120 ble såret.

Det er anslått at det oppholder seg drøyt 600 IS-krigere i grenseområdene mellom Libanon og Syria.

Landet har en stor andel kristne mens den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen, med sin egen milits og politisk parti, lenge har vært toneangivende i landet.

Samtidig har Libanon satt stadig mer ressurser i grensekontrollen mot Syria. Det skjedde spesielt etter et IS-angrep mot byen Arsal i 2014. Der ble fem soldater og politibetjenter drept eller henrettet, mens 30 ble kidnappet.