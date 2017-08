Hevder Frp har bedre politikk for klima enn SV og MDG

(Dagbladet): Da SVs Kari Elisabeth Kaski og Ingrid Kjolvær fra Natur og Ungdom møtte olje- og energiminister Terje Søviknes til klimadebatt i Dagbladets valgkampstudio torsdag, var det én ting som først skulle avklares.

- Tror du på klimaendringene er menneskeskapt, Søviknes?

- Ja, det er ingen tvil om at vi har menneskeskapte klimaendringer i tillegg til de naturlige svingningene i klima som går i lange sykluser, som en følge av industrialiseringen av verden, svarte olje- og energiministeren.

Vil jobbe for lavutslippssamfunnet

Han sier seg også villig til å begrense noe oljeutvinnning for å spare miljøet.

- Vi må gradvis jobbe mot et lavutslippssamfunn, da må man også gradvis fase ut de fossile energikildene. Spesielt kull som er verstingen, så kommer olje og gass i den rekkefølgen. Men alle rapporter, alle framtidsscenarioer, også de som viser at vi kan nå 2-gradersmålet, viser at vi skal ha en stor andel olje og gass i lang tid. Da bør Norge være med på å levere disse olje- og gass-ressursene, sier Søviknes.

Dette beroliger derimot ikke SVs miljøpolitiker Kaski som tidligere har jobbet i miljøorganisasjonen Zero.

- Vi snakker nok om veldig ulike tidsperspektiver. Det vi vet er at klimaendringene er i gang. Vi vet at i løpet av vår levetid så må verdens klimagassutslipp ikke bare komme i null, men kanskje også i negative utslipp, hvis vi skal lykkes med å holde klimautslippene på et nivå vi kan håndtere, sier hun.

- Verden har allerede funnet mer olje og gass en vi kan hente opp. Det skulle bare mangle at vi ikke lar vår olje ligge, legger hun til.

- SV er klimaversting

Frp-ministeren mener imidlertid at det er Frp, ikke SV eller de andre miljøpartiene, som har den beste oljepolitikken for klima.

- Hvis man gjør det SV, MDG og Rødt ønsker. Hvis vi skrur av i Norge, så øker man produksjonen i andre regioner, som har langt høyere utslipp fra sin produksjon enn det vi har i Norge. Da er de i realiteten klimaverstinger, disse tre partiene, sier han og utdyper:

- Mitt poeng er at når verden trenger olje og gass, så bør vi produsere den der det er lavest mulig c02 utslipp i produksjonen. Der er Norge verdensledende. Det som skjer i praksis er at man i det globale samfunnet er nødt til å øke co2-avgiften. Da får man et insentiv til at feltene med høye utslipp fases ut. Med det øker man klimagassutslipp. På toppen av det taper vi masse arbeidsplasser, hevder han.

- En må huske på at utslippene fra produksjon bare er en bittebitteliten del av utslippene. Det er der oljen brukes at de store utslippene kommer. Det som setter arbeidsplasser i fare er klimaendringene. Det må man ta på alvor i dette landet. Hele verden er i ferd med å omstille seg til fornybar energi og gjøre seg uavhengig av olje og gass. Det er ikke sunt for verken klima eller vår økonomi om vi skal klamre oss til et produkt verden er i ferd med å gjøre seg uavhengig av, sier Kaski.

Uansvarlig

Ingrid Kjolvær, leder i Natur og Ungdom, mener det er uansvarlig at Søviknes «sier vi skal pumpe opp hver eneste dråpe med norsk olje og gass».

- Her har vi en statsråd som tror på klimaendringene, men som i så liten grad er villig til å gjøre noe med det. Vi i Norge har en mulighet til å ikke bare være med på å skape klimaproblemene, men også være en del av løsningen. Jeg vil gjerne høre fra Søviknes hvilke land som skal la sin olje bli liggende igjen om ikke vi skal gjøre det, sier Ingrid Kjolvær, leder i Natur og ungdom.

Søviknes mener dette vil bli avgjort gjennom EUs kvotesystem, der produksjonen med de høyeste utslippene vil bli så dyrt at det fases ut.

Kaski mener dette er urealistisk. – Det er helt urealistisk at hele verden skal bli enige om et prisbasert system som gjør at vi får kuttet dette raskt nok.