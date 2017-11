Hevder Mugabe skal tvangspensjoneres, men nekter å gå av

(Dagbladet): Ifølge en anonym kilde Expressen har snakket med, har Zimbabwes president Robert Mugabe signert en avtale der han påtvinges pensjon.

Samtidig kommer en delvis motstridende beskjed fra en sentralt plassert forsvarskilde i det afrikanske landet at Mugabe nekter å etterkomme generalenes krav om å gå av umiddelbart, ifølge nyhetsbyrået AFP.

- De møttes i dag. Han nektet å gå av. Jeg tror han forsøker å kjøpe seg tid, sier en kilde med kjennskap til torsdagens møte mellom Mugabe og forsvarsledelsen.

Ny regjering

Expressen skriver imidlertid videre at den avsatte visepresidenten Emmerson Mnangagwa tar over styringen av landet, og skal lede en liten regjering sammen med opposisjonslederen Morgan Tsvangirai og Joice Mujuru. De tre skal sitte med makta fram til det er nyvalg i Zimbabwe om tre år.

Mnangagwa ble sparket som visepresident i forrige uke, og dro fra Zimbabwe. Da militæret tok makta denne uka, returnerte han til hjemlandet.

Også CNN skriver om regjeringssamtaler der Tsvangirai får en plass i regjeringa. CNN viser til en kilde i Tsvangirais opposisjonsparti.

93 år gamle Mugabe har ikke selv kommentert situasjonen, skriver CNN. Siden onsdag morgen har han sittet i husarrest i luksuspalasset sitt i hovedstaden Harare.

- Ønsker at Mugabe forsvinner

- Jeg kan umulig si om informasjonen fra Expressen og CNN stemmer eller ikke, det gjenstår å se. Men dette høres ut som noe alle ønsker at skal skje. I tillegg kan det godt være at det har gått opp for Mugabe og Grace at dette er eneste vei ut av situasjonen, sier Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Seniorforskeren mener kuppmakerne gjør alt for at situasjonen ikke skal framstå som et kupp, og at de ønsker en så smertefri maktovertakelse som mulig. Det er derfor sannsynlig at de vil forsøke å få til en avtale med Mugabe. Bøås understreker at kuppmakerne ikke har rettet åpenlys kritikk mot Mugabe.

- De snakker heller om andre «forrædere» og «banditter». De ønsker nok at Mugabe forsvinner så stille som mulig, og med en viss grad av ære. For de legitimerer handlingene sine på samme måte som Mugabe tidligere har gjort, nemlig at de beskytter verdier, sier Bøås.

Han mener kuppmakerne kan komme til å ta over makta uten at det internasjonale samfunnet griper inn.

- EU og USA har ønsket Mugabe bort i lang tid. Hvis maktovertakelsen foregår rolig, er det store sjanser for at de kommer unna med det.

Tvangspensjon

Ifølge Expressen skal avtalen om tvangspensjon være forfattet av general Chiwenga.

Avtalen skal også innebære at Mugabes familie skal beskyttes av staten. Avisa skriver videre at Mugabe sannsynligvis vil gå i eksil i enten et land i Asia eller i Sør-Afrika.

Ifølge Expressen er den store taperen Mugabes kone, Grace. Det skal ha vært Grace som fikk presidenten til å sparke Mnangagwa som visepresident.

Militæret rykket inn da det ble forventet at Mugabe ville kunngjøre at Grace var hans nye visepresident, og siden sin etterfølger. Avisa skriver at Grace trolig befinner seg i Namibia.