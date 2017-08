Hillary Clinton kaller Donald Trump for «et svin», men egentlig ville hun si langt mer

(Dagbladet): Hillary Clinton langer ut mot Donald Trumps oppførsel i hennes kommende bok. Clinton reagerer særlig på presidentens oppførsel mot henne i valgkampens andre presidentdebatt, hvor Trump valgte å følge etter Clinton uansett hvor hun beveget seg på scenen.

Se Trumps forfølgelse over.

Debatten var få dager etter at Washington Post lekket videoen hvor Trump sier han er så rik at han kan gjøre hva som helst mot kvinner, inkludert å «klå dem i skrittet».

-Kom deg vekk, ditt svin

Ifølge The Guardian reagerte Clinton sterkt på måten Trump oppførte seg på scenen under presidentdebatten.

- Det var ikke ok hvordan han lusket bak meg. Uansett hvor jeg gikk på den lille scenen, fulgte han etter meg, samtidig som han stirret på meg og lagde grimaser, sier Clinton i et utdrag fra hennes kommende memoarer og fortsetter.

- Det var utrolig ukomfortabelt og jeg vurderte å snu meg, se ham i øynene og si: «kom deg vekk, ditt svin, jeg vet du liker å skremme kvinner, men du klarer ikke å skremme meg, så kom deg unna!», skriver Clinton i et utdrag av memoarene.

- Vant til vanskelige menn

Clinton valgte å holde roen på tross av at hun ble «pustet i nakken» av Trump og at det gjorde så hun grøsste. Chicagokvinnen som har vært både senator og utenriksminister mener hennes erfaring var viktig for å beholde roen.

- På grunn av at jeg har arbeidet med vanskelige menn som har prøvd å komme under huden på meg i hele mitt liv, valgte jeg å bite meg i tunga, knytte nevene og smile til verden slik at de så at jeg kunne beholde roen, sier Clinton.

«Dropper hansken»

Boken som heter "What Happened" handler om valgkampen og øyeblikkene, oppturene og nedturene til Clinton. 69-åringen har skrevet seks andre bøker, men der har hun holdt litt igjen.

- Tidligere har jeg forsøkt å være litt forsiktig offentlig, men nå dropper jeg hanskene, skriver Clinton i forordet.

Dermed kan man trolig forvente flere sterke uttalelser fra Clinton når boken hennes lanseres i USA den 12. september