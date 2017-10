Himanshu (29) er Stortingets ukjente mangemillionær

(Dagbladet): Høyres Nikolai Astrup er Stortingets rikeste, etterfulgt av Ap-leder Jonas Gahr Støre. De to har henholdvis 337 og 64 millioner i formue.

Tredjeplass på lista okkuperes av en nykommer: Himanshu Gulati (29) fra Frp ble valgt inn på Stortinget i høst og har 7 millioner i formue, ifølge skattelistene som ble offentliggjort fredag morgen.

- Oi, det var ganske overraskende nyheter på formiddagen. Jeg trodde ikke formuen var blitt så stor, sier Gulati til Dagbladet.

Statsminister Erna Solberg (H) har høyest inntekt i regjeringskollegiet. Alle dagens statsråder hadde millionlønn i 2016, med unntak av dem som ble oppnevnt til regjering i løpet av fjoråret eller 2017.

- Fikk hjelp

Den tidligere FpU-lederen har også vært statssekretær i Solberg-regjeringen, og sier millionformuen skyldes vellykkede investeringer i boligmarkedet noen år tilbake.

- Jeg var så heldig å få hjelp fra mine foreldre til å gjøre noen investeringer i boligmarkedet i Oslo for noen år siden. Etterhvert som jeg har betalt ned på lånene, har naturligvis formuen blitt større, forklarer han og legger til:

- Også er det også noe forskudd på arv som har spilt inn her.

Store forskjeller

Ingen av de andre nyvalgte stortingsrepresentantene kan måle seg med formuen til Gulati. Nærmest av de nye kommer partikollega Terje Halleland, som hadde 2 millioner i formue i fjor. Gulati hadde inntekt på like over én millioner i 2016, i likhet med ti andre av de 65 nye representantene på Stortinget.

Emilie Mehl (Sp) og Freddy Øvstegård (SV) ligger i bunnen av inntektslista på Løvebakken. De to nyvalgte stortingsrepresentantene tjente henholdsvis 99 000 kroner og 48 000 kroner i fjor, men kan vente seg et hyggelig lønnshopp på skattelistene neste år. Stortingslønna ligger over 800 000 kroner for de fleste representantene.

Selv om Gulati fikk starthjelp fra sine foreldre, er formuen som står oppført i ligningen hans egen.

- Hvor mange boliger eier du?

- Jeg har ikke behov for å gå inn i detaljene. Jeg har vært veldig heldig som har hatt foreldre som oppfordret meg til å investere i eiendom, og som hjalp til både og mine søstre i tidlig alder, sier han.

Drømmen om Astrup

Av andre profilerte navn i tetsjiktet på formuelista på Stortinget finnes KrF-leder Knut Arild Hareide, med formue på 5,8 millioner. Trond Giske (Ap) og Jan Bøhler (Ap) har begge rundt 4,3 millioner i formue. Partikollega Hadia Tajik har 3,2 millioner kroner i formue.

Sp-leder og småbruker Trygve Slagsvold Vedum hadde 880 000 kroner i inntekt i 2016.

- Du er 330 millioner bak Nikolai Astrup i formue?

- Det er et stykke opp dit. Ja, ja, jeg kan jo drømme, sier Gulati og ler.

Gründerskap, ikke bolig

Frp-eren sier han ikke har noen planer om å utvide boligporteføljen med det første, selv om boligprisene i Oslo har gått noe ned den siste tida.

- Jeg eier også aksjer i et gründerselskap. Der er det trolig ikke liv laga, og selskapet blir nok avviklet snart, men jeg har veldig stor tro på gründerskap og nyvinning, og mener det er viktig at privatpersoner investerer midler i gode ideer. Det vil jeg oppfordre andre til å gjøre også.

- Du er tredje rikest på Stortinget. Hvordan føles det?

- Hehe, dette handler nok mer om at jeg har mindre gjeld og formuen derfor ser større ut enn den gjorde på ligningen i fjor. Ellers er det lite endring her, svarer Gulati.

Sjekk hele lista over de nye på Stortinget:

Navn Tittel Inntekt Skatt Formue Nils Kristen Sandtrøen Arbeiderpartiet 314 963 99 636 0 Eigil Knutsen Arbeiderpartiet 404 383 132 429 474 672 Siri Staalesen Arbeiderpartiet 700 023 263 994 0 Tellef Mørland Arbeiderpartiet 981 444 402 149 1 118 503 Elise Bjørnebekk-Waagen Arbeiderpartiet 552 591 196 550 0 Åsunn Lyngedal Arbeiderpartiet 604 401 235 666 0 Eli Tuva Moflag Arbeiderpartiet 914 184 367 013 0 Runar Sjåstad Arbeiderpartiet 843 614 313 575 0 Maria-Karine Aasen-Svensrud Arbeiderpartiet 220 574 72 178 0 Ingalill Olsen Arbeiderpartiet 484 394 144 908 1 782 805 Masud Gharahkhani Arbeiderpartiet 561 921 215 859 0 Cecilie Terese Myrseth Arbeiderpartiet 806 538 314 286 299 545 Kirsti Leirtrø Arbeiderpartiet 659 914 249 599 382 112 Kristian Riise Høyre 332 930 111 482 8 378 Solveig Abrahamsen Høyre 883 146 339 428 555 227 Tom-Christer Nilsen Høyre 1 298 204 549 241 0 Margret Hagerup Høyre 518 206 214 089 0 Sveinung Stensland Høyre 875 314 338 294 0 Lene Camilla Westgaard-Halle Høyre 927 750 388 024 0 Marianne Synnes Høyre 1 401 979 545 621 555 941 Tage Pettersen Høyre 656 771 273 448 0 Frida Melvær Høyre 690 972 257 506 0 Turid Kristensen Høyre 666 310 253 874 0 Mari Lønseth Høyre 471 860 162 603 98 718 Erlend Larsen Høyre 896 281 366 557 0 Jonny Finstad Høyre 386 584 132 852 0 Vetle Solheim Høyre 31 811 3 596 2 286 Jon Georg Dale Fremskrittspartiet 1 109 176 467 270 0 Åshild Bruun-Gundersen Fremskrittspartiet 1 014 168 404 064 0 Silje Hjemdal Fremskrittspartiet 608 263 219 006 0 Himanshu Gulati Fremskrittspartiet 1 031 248 411 686 7 679 432 Gisle Saudland Fremskrittspartiet 431 387 157 891 0 Jon Engen-Helgheim Fremskrittspartiet 1 195 275 503 559 0 Per-Willy Amundsen Fremskrittspartiet 750 551 297 278 0 Kjell-Børge Freiberg Fremskrittspartiet 605 360 258 571 0 Hanne Søttar Fremskrittspartiet 145 859 56 923 0 Terje Halleland Fremskrittspartiet 280 021 67 591 2 046 770 Sylvi Listhaug Fremskrittspartiet 1 077 901 461 523 0 Bengt Strifeldt Fremskrittspartiet 770 908 282 597 0 Ole Andre Myhrvold Senterpartiet 534 263 219 864 0 Geir Iversen Senterpartiet 356 060 107 116 0 Sandra Borch Senterpartiet 1 017 957 408 187 0 Marit Strand Senterpartiet 39 739 88 0 Willfred Nordlund Senterpartiet 1 074 757 381 599 0 Siv Mossleth Senterpartiet 768 034 292 428 1 303 966 Ivar Odnes Senterpartiet 842 928 329 736 0 Åslaug Sem-Jacobsen Senterpartiet 443 525 170 929 0 Sigbjørn Gjelsvik Senterpartiet 487 096 208 893 0 Nils Bjørke Senterpartiet 643 257 243 367 526 578 Emilie Mehl Senterpartiet 99 169 21 880 0 Freddy Andre Øvstegård Sosialistisk Venstreparti 48 464 7 054 0 Petter Eide Sosialistisk Venstreparti 425 770 155 609 318 239 Nicholas Wilkinson Sosialistisk Venstreparti 280 715 85 161 0 Arne Nævra Sosialistisk Venstreparti 833 453 270 736 625 780 Kari Elisabeth Kaski Sosialistisk Venstreparti 658 286 244 897 0 Lars Haltbrekken Sosialistisk Venstreparti 531 394 187 202 1 079 404 Solfrid Lerbrekk Sosialistisk Venstreparti 605 410 203 645 161 580 Mona Lill Fagerås Sosialistisk Venstreparti 804 931 305 265 0 Jon Gunnes Venstre 721 021 268 848 1 511 034 Carl-Erik Grimstad Venstre 828 444 318 206 0 Tore Storehaug Kristelig Folkeparti 187 467 52 371 119 092 Steinar Reiten Kristelig Folkeparti 863 004 336 900 188 248 Magny Torhild Bransdal Kristelig Folkeparti 1 044 763 420 241 1 430 963 Bjørnar Moxnes Rødt 432 125 149 538 0 Une Bastholm Miljøpartiet De Grønne 428 621 144 232 285 105