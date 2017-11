Hodet ble funnet i en skog i 2014: «Mysteriekvinnen» kan ha blitt partert for salg

(Dagbladet): Pennsylvania, USA, desember 2014: En tenåring ringer nødnummeret og forteller rolig til operatøren: «Jeg fant et menneskehode».

Kvinnens avskårne hode ligger i en skog, rundt 10 meter fra en landevei. Munnen hennes er åpen, øynene er lukket og håret er grått.

Dette blir begynnelsen på et mysterium. Nesten tre år har gått etter funnet, og kvinnens identitet er fortsatt ukjent. Etterforskerne kaller dette den mest bisarre saken de har jobbet med.

I en serie har nyhetsbyrået Reuters nøye undersøkt handel av kroppsdeler i USA. Funnet av hodet til «mysteriekvinnen» er en av sakene Reuters har etterforsket.

Myndighetene har ikke funnet ut hvordan eller når hun døde, hennes alder, hvorfor hun ble halshogget eller hvordan hodet endte opp i en liten by utenfor Pittsburgh.

Uregulert marked

Kropper og kroppsdeler kan kjøpes, selges og leies over hele USA, og det skal være relativt enkelt. Derfor er det vanskelig, om ikke umulig, å finne ut hvor hodet som ble funnet i skogen kommer fra.

Hvert år donerer tusenvis av amerikanere sine kropper i troen på at de bidrar til vitenskapen. Faktisk er mange også uvitende med på å bidra til handel av kropper og kroppsdeler. Deres kropper blir solgt som råmateriale i et stort sett uregulert nasjonalt marked, skriver Reuters.

Å selge hjerter, nyrer eller andre organer for transplantasjon er ulovlig. USA holder strengt oppsyn med organtransplantasjoner, men ingen føderal lov styrer salget av lik eller kroppsdeler for bruk i forskning eller utdanning. I USA kan dermed nesten alle, uavhengig av ekspertise, dissekere og selge menneskelige kroppsdeler.

Profesjonelt partert

Politiet har ingen mistenkte, men de tror at hodet kan ha blitt avkuttet av en såkalt «body broker» - en kroppshandler. Noen som selger kroppsdeler fra et lik donert til vitenskap.

- Hun ble profesjonelt partert, sier Michelle Vitali, anatomiprofessor ved Edinboro University, som har undersøkt hodet nøye. Dette er handel av kroppsdeler, mener hun.

Patolog Cyril Wecht mener også at dette ikke ble gjort av en amatør.

- Vi ser en ganske fin kirurgisk disseksjon. Noen tok sin tid, sier Wecht til Reuters etter å ha undersøkt bildene fra åstedet.

Bisarr sak

En grunn til mistanken om kroppshandel er at denne typen handel har blitt koblet til liknende misbruk før. Reuters har identifisert tusenvis av kroppsdeler som har blitt misbrukt eller skjendet siden 2004.

Amerikanske myndigheter snubler ofte over slike saker tilfeldig. Et eksempel er da en flyselskapsansatt i Arkansas oppdaget 40 menneskehoder som ble sendt i plastbeholdere i 2010.

Nå trenger politiet publikums hjelp for å løse saken som de kaller den mest bisarre saken de har hatt.

- Det gjør meg gal, sier Andrew Gall, leder for etterforskerne ved Beaver Countys distriktsadvokat. I to og et halvt år har de etterforsket saken, men har ikke funnet løsningen.

Hodet var balsamert

I dagene etter funnet, ble kadaverhunder brukt for å lete i området.

Ingen beviser ble avdekket i skogen, og DNA-tester ga heller ingen resultater. Ifølge myndighetene hadde hodet blitt balsamert, og dermed hadde DNA'et blitt ødelagt av kjemikaliene.

Politiet ga ut en skisse av hvordan kvinnen kan ha sett ut i live. Etterforskerne opprettet en telefonlinje. De trodde at noen muligens hadde stjålet hodet fra en grav. Men ingen ringte politiet med slik informasjon, og det var ingen rapporter om gravtyverier hvor det involverte et savnet hode.

Så hvor kommer hodet fra? spurte etterforsker Gall seg selv.

Snart ble saken til kvinnen uten kropp, som de nå kaller Jane Doe, en «cold case».

De resterende ledetrådene er merkelige og forvirrende.

Røde gummiballer i øyehulene

På det lokale likhuset ble det funnet «eye caps» i kvinnens øyne. Dette er et vanlig verktøy for å holde avdødes øyelokk lukket.

Det overraskede er at under disse lå røde gummiballer. Kvinnens øyne var forsvunnet.

Øynene kan ha blitt tatt ut gjennom organdonasjon. Men hvis kvinnen døde nylig er det sannsynlig at bare hornhinna ville blitt fjernet fra øyet. En kroppshandler derimot, kan fjerne og selge hele øyet til forskning.

Men hvorfor fylle de tomme øyehulene med røde gummiballer, når for eksempel bomull hadde vært billigere?

- Slike baller brukes ikke i begravelsesbransjen eller ved organdonasjon, sier Kevin Moran, balsameringsinstruktør ved American Academy McAllister Institute of Funeral Service i New York.

Bruken av slike «eye caps» derimot, var «veldig profesjonell».

Undersøkelsen av tennene

Det ble funnet et fullt sett med tenner i kvinnens munn. Tannleger har undersøkt hodet og fastslått at det har blitt gjort arbeid på hver enkelt tann.

I en av tennene fant de en fyllingsmasse som ikke var tilgjengelig for tannleger før 2004, noe som betyr at kvinnen sannsynligvis døde en gang etter dette.

Basert på undersøkelsene laget tannlegene en mulig profil av Jane Doe: En kvinne med lav inntekt som hadde mange hull i tennene og kan ha vokst opp et sted hvor vannet ikke ble tilsatt fluor.

Tannlegene konkluderte med at omfanget av arbeidet ville gjort henne enkel å identifisere hvis de hadde noen form for informasjon om henne.

Kjøpte to hoder

Jane Does hud hadde blitt kuttet ujevnt rundt forsiden av halsen. Men kuttet under huden var jevnt og nøyaktig. Professor Vitali la merke til to kutt på baksiden av nakken og kvinnens nakkesøyle var borte. Kuttene antydet at ryggraden ble fjernet, enda en indikasjon på at Jane Does hode ble brukt i kroppshandlerindustrien, mener Vitali.

Hun kunne se at formålet var å få tilgang til sentrale ledd som ville bevare både hodet og virvelsøylen, og dermed maksimere lønnsomheten til begge.

Vitalis observasjoner ga opphav til kroppshandel-teorien og en ny til tilnærming til mysteriet.

Politiet, i samarbeid med Vitali, vurderte faktisk å gå så langt som å kjøpe et hode selv. De lurte på om de ville finne liknende funn, og ville erfare hvor enkelt eller vanskelig det var å kjøpe et menneskehode.

Men saken var for profilert, med Vitalis navn som gikk igjen i media. Å få noen til å selge et hode til dem ble plutselig umulig. Dermed gikk nyhetsbyrået Reuters til verks i stedet.

En kroppshandler i Tennessee tilbød en Reuters-reporter to hoder for rundt 300 amerikanske dollar hver, altså nesten 2500 kroner per hode.

I januar mottok reporteren hodene, og det ble gjort en medisinsk undersøkelse av disse. Måten hodene ble kuttet av, støtter teorien om at en kroppshandler skal ha hatt Jane Does hode.

Nekter å gi opp

To hoder har blitt kjøpt for sammenlikning, DNA har blitt testet, kuttene og tennene har blitt nøye undersøkt. Likevel er saken langt ifra løst.

Andre avanserte tester har heller ikke gitt konkrete svar, men heller pekepinner på hvem kvinnen kan være:

Undersøkelser av isotoper fra oksygenmolekyler fra kvinnens tenner og hår viser hvor Jane Doe kan ha tilbrakt sine siste måneder. Svaret inkluderte regionen hvor hodet hennes ble funnet, og strekker seg til omkringliggende stater.

Toksikologiske tester foreslår at kvinnen kan ha lidd av kroniske smerter og at helsepersonell skal ha forsøkt å gjenopplive henne ved dødsfallet. Hun skal ha vært eldre enn 50 år når hun døde.

Etterforsker Gall nekter å gi opp mysteriet.

- Jeg vil ikke gi opp fordi jeg fortsetter å tro at noe kommer til å bryte dette løs for oss. Noen kommer til å komme på noe som kan hjelpe oss med å løse dette, sier Gall til Reuters.