Holmøy: Vil ikke svare på om han har tillit til SSB-sjefen

(Dagbladet): Erling Holmøys sjef i SSB, Christine Meyer, avvlyste i dag et møte med finansminister Siv Jensen. Hun begrunnet dette med at hun ikke fikk ha med advokat inn i møtet, og at flere medier hadde meldt at hun skulle gå av.

Deretter dro hun til SSB, hvor hun skulle holde et allmøte for sine ansatte om bråket i SSB. Her var imidlertid ikke forskningsleder Holmøy til stede. Derimot møtte han pressen utenfor SSBs lokaler.

- Jeg håper resultatet av allmøtet i dag blir at tilliten til SSB blir gjenopprettet, sa Holmøy.

Han tok en liten tenkepause da han ble spurt om han har tillit til SSB-direktør Meyer.

- Jeg har ikke lyst til å svare på det spørsmålet, svarte han til slutt.

Flyttet mot sin vilje

Holmøy er en av forskerne som er blitt omplassert, og ikke lenger får drive med forskning, men skal tilhøre statistikkavdelingen.

Erling Holmøy har vært åpen om at han ble flyttet mot sin vilje. Flere har ment at flyttingen har vært knyttet til det omstridte innvandringsregnskapet som han har laget i SSB.

Dagen før hun tiltrådte sa Meyer i et intervju at hun er villig til å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge. At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet.

- Trist prosess

- Prosessen har vært unik og trist. Det er jo en uenighet her, en konflikt som har eskalert. Det skyldes at endringsforslagene har vært mange og de har blitt møtt med mye saklig motstand. Det er mye av dette som ikke har blitt kjent i offentligheten før de siste ukene, sier han.

- Hvorfor er du ikke på allmøtet?

- Jeg har bare sittet på mitt kontor. Min erfaring med slike allmøter er at det ikke kommer så mye ut av dem. Essensen i det kan man få på andre måter, sier Holmøy til Dagbladet.

- Lei og sint

Hvilket ansvar har Meyer for denne prosessen?

- Som leder har hun en et stor ansvar, mener han.

- Kan det bli ro i SSB om hun fortsetter?

- Det kommer an på hva som kommer på bordet. For mange av oss forskere dreier det som et et år med mye nedvurdering av vårt arbeid, som har vært usaklig og der ledelsen ikke har støttet oss. Vi må jo forsvare det vi driver med, sier han.

- Jeg har vært sint, lei meg og følt meg dårlig behandlet, men det handler om mye mer enn meg, mener han.