Hope er Trumps nye håp. Skal hjelpe ham med å finne den nye Scaramucci

(Dagbladet): Hope Hicks (28) har fått en ny sentral rolle i kommunikasjonsstaben til Det hvite hus.

28-åringen fra Greenwich i Connecticut er ansatt som USAs president Donald Trumps kommunikasjonsdirektør. Hun skal fylle rollen midlertidig, mens hun hjelper Trump med å finne en som permanent kan fylle rollen. Det skriver The New York Times.

Viktig støttespiller

Hicks blir sett på som en av de viktigste støttespillerne til Trump i kommunikasjonsstaben. Hennes rolle frem til i dag har i stor grad gått ut på å styre hvilke medier som får intervjue presidenten og når.

Hennes tittel i Det hvite hus har vært strategisk kommunikasjonsdirektør.

28-åringen var også talsperson for Trump under valgkampen og for Trump-organisasjonen.

Ifølge The New York Times er Hicks nær president Trump. Hun har også et nært forhold til Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner, og dattera Ivanka.

Sparket etter ti dager

Trumps tidligere kommunikasjossjef Anthony Scaramucci ble sparket fra jobben i slutten av juli, etter bare ti dager i jobben.

Det skal ha vært Trumps nye stabssjef, John Kelly, som ytret ønsket om å få Scaramucci fjernet som kommunikasjonssjef.

Det etter at Scaramucci blant annet kalte tidligere stabssjef Reince Priebus en «jævla paranoid schizofren» og at rådgiver Steve Bannon er en person «som forsøker å suge seg selv».

- Presidenten følte at Anthonys kommentarer var upassende for en i hans posisjon. Vi ville ikke legge den byrden general Kelly. Vi har gjort det klart de siste dagene at general Kelly har full autoritet i Det hvite hus og at alle ansatte svarer til ham, sa pressetalsperson Sarah Huckabee den gang.

Trump får kritikk

Den nye ansettelsen i Det hvite hus kommer i en tid hvor det stormer rundt den amerikanske presidenten etter måten han reagerte på etter voldelige opptøyer i Charlottesville i helga.

En 32 år gammel kvinne ble drept og om lag 20 ble såret da en mann med antatte nazi-sympatier lørdag kjørte inn i en gruppe motdemonstranter. Samme dag unngikk Trump i en uttalelse å fordømme nynazister, Ku Klux Klan og andre høyreekstreme.

Etter massiv kritikk kom han endelig med en fordømmelse mandag. Men tirsdag trakk han igjen fram uttalelsen fra lørdag og klandret «mange sider» for det som skjedde.