Høyesterett i Kenya krever nytt presidentvalg etter anklager om valgfusk

Kjennelsen i dag opphever domstolen resultatet av presidentvalget i forrige måned. Et nytt valg må holdes innen 60 dager. Kenyas opposisjonsleder Raila Odinga varslet i midten av august at opposisjonen ville klage valgresultatet inn for høyesterett samtidig som den vil fortsette med sivil ulydighet.

Odinga har hevdet at valgresultatet er hacket og manipulert. På en pressekonferanse sa han at kenyanere ikke er villige til å godta at demokratiet blir slaktet.

Ifølge valgkommisjonen ble det gjort forsøk på å hacke valgresultatet, men den framholder at forsøket var mislykket.

Valget for en knapp måned siden endte med seier til sittende president Uhuru Kenyatta.

Valget har blitt etterfulgt av sammenstøt mellom politiet og Odingas tilhengere. Frykten har vært stor for at volden vil utarte i en større konflikt.

Siden valget 8. august har minst 20 personer blitt skutt av politiet i uroen, ifølge en kenyansk menneskerettsgruppe.

