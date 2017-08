Høyre-ordførere raser mot Ap-byråders tvangskjøp av Hafslund-aksjer: - Røvertokt som rammer 72 000 kommuneansatte

(Dagbladet): Oslo-byrådet har de siste dagene fått krass kritikk for håndteringen av oppkjøpet i Hafslund. Etter et storoppkjøp i vår eier kommunen mer enn 90 prosent av aksjene i kraftselskapet, noe som etter aksjeloven utløser en rett til å kjøpe ut resten av aksjonærene.

Næringsbyråd og Arbeiderparti-politiker Geir Lippestad vil sikre kommunen de siste aksjene i selskapet, om nødvendig med tvang. Kommunen truer nemlig med rettssak hvis ikke de gjenværende aksjonærene vil akseptere Lippestads bud.

Nå rykker 57 Høyre-ordførere ut med et nasjonalt protest-skrik mot det Arbeiderparti-styrte byrådets håndtering av den delikate aksje-saken:

«Vi oppfordrer Jonas Gahr Støre, som Arbeiderpartiets leder, til å gripe inn og sørge for at det AP-styrte byrådet i Oslo gir KLP en korrekt og rimelig pris for aksjene i Hafslund ASA, slik at våre ansattes pensjoner ikke blir skadelidende», heter det i oppropet.

Les hele oppropet fra Høyre-ordførerne her.

- Røvertokt

Høyre-ordførerne ledes an av Kristiansand-ordfører Harald Furre (H).

- Det er bred oppslutning blant alle Høyres ordførere om å protestere mot det røvertoktet Oslo kommune nå har lagt seg ut på, sier Furre til Dagbladet.

- Her er det snakk om å ikke betale skikkelig for aksjene. Det går igjen ut over pensjonene til både lærere sykepleiere, og andre kommunalt ansatte med pensjon i KLP, sier Furre.

- Hadde ikke du som Høyre-ordfører gjort akkurat det samme som Lippestad, hvis du var i hans sko?

- Nei, jeg synes det virker som han er gjort en veldig gjerrig vurdering. Han har gitt aksjonærene et så dårlig tilbud at han risikerer å bli dratt for retten, og risikerer å tape enda mer.

- Du ville altså som Høyre-ordfører i den samme situasjonen snudd, og justert opp budet?

- Ja, jeg ville vært interessert i å gi et bud som medfører at minoritetsaksjonærene sier ja, og stoppet rettsaken. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er nemlig blant de største gjenværende aksjonærene som nå risikerer å måtte selge egne aksjer på tvangssalg, da de nekter å akseptere budet fra Oslo-byrådet på 96,76 kroner per aksje, en pris som ligger 17 prosent over markedspris.

KLP har nærmere 700 000 offentlige yrkesaktive ansatte med pensjonsrettigheter, opplyser informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs til Dagbladet.

- Jeg vil nå utfordre Jonas Gahr Støre til å gå inn i denne saken og ta en alvorsprat med det Arbeiderparti-styrte Oslo-byrådet. Jonas bør fortelle dem at Oslo kommune burde oppføre seg bedre overfor alle de kommunalt ansatte i KLP, sier Furre. Han poengterer at de 57 ordførerne som nå protesterer, representerer om lag 72 000 ansatte i kommunal sektor.

Trond Giske: - Sjokkerende

Dagbladet har ikke lykkes med å få Jonas Gahr Støre i tale. Nestleder Trond Giske kan imidlertid garantere at verken Støre eller Arbeiderpartiet nasjonalt vil intervenere.

- Dette er jo et helt sjokkerende standpunkt og krav fra Høyre, utbryter Giske når Dagbladet gjengir ordlyden i Høyres opprop.

- At man skal gå inn politisk og overstyre den prisen som er fremforhandlet mellom parter? Hvis jeg hadde gjort noe slikt som næringsminister, hadde Høyre garantert fremmet mistillitsforslag mot meg. Det hadde vært avskjedsgrunn, sier Giske.

- Hva tenker du om Høyres krav om at Støre som Arbeiderpartiets statsministerkandidat nærmest skulle kalt inn en kommune på teppet for å "sørge for" at Oslo snur?

- Nei, her må man følge de profesjonelle spillereglene for en handel. Skulle liksom Oslo gitt vekk innbyggernes penger etter eget godtbefinnende? Det hadde vært helt uhørt, sier Giske, og legger til:

- Altså, når Høyre-folk ikke en gang har greie på hvordan selskapstransaksjoner foregår, da har du virkelig ikke bruk for dem. Å se for seg at man politisk skal gå inn og overstyre en slik pris? Jeg er ikke sikker på om det hadde vært tillatt enn gang, sier Giske. Han stiller motspørsmål til Høyre:

- Har ordførerne fått Erna Solberg med seg på å presse frem et politisk vedtak om å gi bort pengene til Oslos innbyggere?

Lippestad avkrefter ikke rettssak

Næringsbyråd Geir Lippestad avviser ikke overfor Dagbladet at han vil ta KLP og de andre aksjonærene til retten.

- Vi har et godt regelverk som ivaretar minoritetsaksjonærer, da er det spesielt at krefter i Høyre mener man skal ha en politisk overstyring som ikke forholder seg til hverken markedet, lovverket eller rettssystemet. Når et endelig rettslig skjønn er avholdt, vet vi svaret. Det ser vi frem til, sier Lippestad til Dagbladet.

Han stiller seg i likhet med Trond Giske uforstående til den massive kritikken fra Høyre-ordførerne, og avviser at han har forsøkt å avspise KLP og de andre aksjonærene med smuler:

- Høyre snur saken fullstendig på hodet. Aksjonærene har vært med på en verdistigningsreise. Da KLP kjøpte aksjer i 2014-2016 var prisen på rundt 60 kroner. Den fremforhandlede aksjeprisen på 96,75 som er tilbudt, ligger hele 17 % over børskurs da tilbudet ble kjent, sier Lippestad. Han understreker videre at hans oppgave som byråd er å ivareta Oslo-folks interesser:

- Vi har en plikt til å forvalte kommunens eierskap på en god og langsiktig måte og jeg mener at alle tjener på denne transaksjonen; innbyggerne og aksjonærene. Denne transaksjonen har sikret eierskapet til både vannkraften og strømnettet og langsiktige inntekter for innbyggerne, samtidig som vi har ivaretatt de øvrige aksjonærenes interesser på en ryddig måte, sier Lippestad.

Kan være risikabelt for Lippestad

Rådet til minoritetsaksjonærene om ikke å akseptere kommunens bud kommer fra Hafslunds eget styre. Dette styret har innhentet en verdivurdering fra Sparebank 1 Markets, som mener Hafslund-aksjen har en virkelig verdi et sted mellom 139 og 168 kroner, altså mellom 44 og 74 prosent mer enn kommunens tilbud på 96,76 kroner.

Det sier BI-professor Øyvind ved Institutt for finans, hvor han leder Senter for eierforskning.

- Når Hafslund-styret ikke anbefaler minoritetsaksjonærene å akseptere kommunens tilbud, er dette et første varsel om at kommunen ikke slipper unna en eller flere fremtidige rettssaker om minoritetsaksjens virkelige verdi, påpeker Bøhren videre.

Sammen med Nils Erik Krosvik har Bøhren undersøkt 80 saker om tvangsinnløsning behandlet i det norske rettssystemet siden dagens lovregulering ble innført i 1976.

- Styret skal ivareta interessene til samtlige Hafslundaksjonærer uansett eierandel. I denne situasjonen skal styret spesielt påse at det ikke overføres verdier fra minoriteten til majoriteten. En slik verdioverføring vil automatisk skje hvis majoriteten tvangsinnløser til lavere kurs enn virkelig verdi.

- I en typisk sak påla retten tvangsinnløser å øke tilbudet med 25 prosent. Den mest kjente saken er trolig Kjell Inge Røkkes tvangsinnløsning av minoriteten i Norway Seafoods. Den saken var den første som gikk til Høyesterett, sier Bøhren. Han påpeker at det endte med at Røkke måtte betale minoriteten ca 150 prosent mer enn opprinnelig tilbud.

Bøhren ser likhetstrekk mellom Røkke-saken og den saken Oslo kommune nå står i, og antyder at kommunen har dårlige kort på hånda.

- Begge saker tilsier at behovet for rettslig vern av minoritetsinteressene er spesielt sterkt. Som i Norway Seafood gjelder også Hafslund en sak der kun en liten del av aksjene ble omsatt på børsen i perioden før tvangsinnløsning. Dette fordi de to storeierne Fortum og Oslo Kommune har sittet på sine aksjer i lang tid.

- Det betyr at aksjen har vært illikvid, som i sin tur øker sjansen for at aksjekursen ikke reflekterer Hafslunds virkelige verdi. Både norsk rettspraksis, lav likviditet og et styre som fraråder å akseptere tilbudet tilsier derfor at tilbudsprisen ikke reflekterer selskapet verdi. Dette øker sjansen for at neste stopp for Hafslunds aksjonærer er rettslokalet, der minoriteten har god nytt i sikte, sier Bøhren til Dagbladet.