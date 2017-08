Høyreekstreme takker Trump

NEW YORK (Dagbladet): Flere lederskikkelser på ytterste høyrefløy i USA legger ikke skjul på at de ser på president Donald Trumps sjokkerende uttalelser tirsdag om angrepet i Charlottesville under en høyreekstrem demonstrasjon som en støtteerklæring.

På en pressekonferanse i Trump Tower, som sporet fullstendig av, hevdet Trump at både de høyreekstreme demonstrantene, som brukte nazisymboler og -slagord, og motdemonstrantene hadde skylda for volden. Han sa også at det var «veldig fine folk» på begge sider.

Store deler av USA ble rystet av å høre presidentens uvilje mot ta et tydelig oppgjør med nazister, Ku Klux Klan og andre rasister og høyreekstreme. De høyreekstreme var imidlertid fornøyde.

Takker Trump

- Takk, president Trump for din ærlighet og mot til å fortelle sannheten om Charlottesville, skriver en av USAs mest kjente høyreradikale, den tidligere Ku Klux Klan-lederen David Duke, på Twitter.

Han deltok selv under demonstrasjonen i Charlottesville, og i en rekke andre twittermeldinger hyller han Trump.

- Det som driver media og dets venstrevridde samarbeidspartnere gale er at Donald Trump ønsker rettferdighet for alle amerikanere, også hvite amerikanere, skriver Duke.

Richard Spencer er en av lederskikkelsene i den høyreekstreme alternativhøyre-bevegelsen.

- Trumps uttalelser var rettferdige og jordnære. Charlottesville kunne ha vært mer fredelig om politiet hadde gjort jobben sin, skriver han på .

Han har også retvitret meldinger fra en rekke andre høyreradikale.

- Alternativhøyre driver nå den nasjonale dialogen, skriver en.

Demonstrasjoner

Stemningen er nå svært anspent mange steder i USA.

Samtidig planlegger høyreradikale demonstrasjoner. Lørdag er det planlagt en såkalt «Marsj mot Google» ni amerikanske byer -Atlanta, Austin, Boston, Los Angeles, Mountain View, New York, Pittsburgh, Seattle, Washington D.C., melder CNN.

Målet med demonstrasjonene er å protestere mot at James Damore fikk sparken i Google etter å ha skrevet et svært kontroversielt notat om selskapets mangfoldspolitikk. Saken fikk stor nasjonal oppmerksomhet i USA, og selv sier Damore at han ikke støtter alternativhøyre.