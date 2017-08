Huitfeldt: - Erna må si unnskyld til svenskene

(Dagbladet): Debatten ruller videre etter Frp-statsråd Sylvi Listhaug sitt besøk i Rinkeby i Stockholm denne uka.

I går kastet Sveriges statsminister Stefan Löfven og tidligere statsminister Carl Bildt seg inn i diskusjonen, ved å advare Listhaug mot å blande seg inn i svensk politikk.

Statsminister Erna Solberg (H) vil fortsatt ikke kritisere sin statsråd for Sverige-turen.

Overfor Dagbladet nøyer hun seg med å understreke at det er viktig at Listhaug holder seg til fakta.

–Som jeg også sa i går, mener jeg at norske statsråder som reiser til utlandet må sørge for at det de sier om forholdene i det landet er riktig, sier statsminister Erna Solberg (H) til Dagbladet.

Huitfeldt: – Må si unnskyld

Hun vil ikke gå videre inn i diskusjonen om hvorvidt Listhaug har spredt feilinformasjon.

MDGs Rasmus Hansson er sjokkert over at Solberg ikke reagerer kraftigere.

–Jeg synes det ikke er til å tro. Dette er en skipper som fraskriver seg ansvar for mannskapet sitt i en kritisk situasjon. Sylvi Listhaug er en del av Erna Solbergs lag, og i min verden er det sånn at du som leder har ansvaret når noen på laget ditt gjør noe, sier Hansson.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har kritisert Solberg hardt for ikke å ta tydelig avstand fra Rinkeby-besøket til Listhaug.

Leder Anniken Huitfeldt (Ap) i Stortingets utenriks- og forsvarskomiteen, synes saken blir ekstra pinlig nå, når noen av de mest framtredende politikerne i Sverige har kastet seg inn i debatten.

–Jeg synes dette er utrolig flaut. Jeg mener at Erna må beklage når både Carl Bildt og Stefan Löfven er ute og sier det de sier. Jeg mener Listhaug har bygget opp religiøse motsetninger, men at hun skulle bygge opp motsetninger mellom Norge og Sverige, det hadde jeg ikke forventet, sier Huitfeldt til Dagbladet.

–Godt forhold

Statsminister Erna Solberg ville ikke kommentere Huitfeldts krav om en beklagelse i går ettermiddag.

Hun avdramatiserer situasjonen, og sier det ikke er uvanlig at det oppstår spenning mellom nordiske statsråder.

–Det er viktig at nordiske land lærer av hverandre. Nettopp fordi vi er så like og snakker og leser hverandres språk, er det ikke uvanlig at erfaringer fra andre nordiske land trekkes inn i politikken. Vi i Høyre har ofte skrytt av finsk skolepolitikk. Arbeiderpartiet har flere ganger kritisert svensk skolepolitikk. Jeg satt mellom Mona Sahlin og Bertel Haarder etter at Sahlin skjelte ut dansk asyl- og flyktningpolitikk, så jeg vet jeg at det kan gå varmt for seg rundt dette temaet, sier Solberg.

Tidligere Sverige-ambassadør Kai Eide sa til Dagbladet i går at han frykter Listhaugs besøk forsurer forholdet til Sverige. Det tror ikke statsminister Solberg.

–Jeg har et godt forhold til Stefan, og det tror jeg vil fortsette, sier hun til Dagbladet.