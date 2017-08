Hun ble funnet flytende i elva, og de mistenker hun ble drept på grunn av barnet

(Dagbladet): Fredag skrev Dagbladet om den 22 år gamle Savanna Greywind fra Fargo i delstaten North Dakota som på mystisk vis hadde forsvunnet.

Den høygravide 22-åringen ble søndag funnet drept og flytende i Red River.

Nå spekuleres det i om Greywind ble drept nettopp fordi hun var gravid. Det skriver Minneapolis Star Tribune.

DNA

Greywind ble sist sett da hun skulle besøke noen naboer for å bistå med en kjole naboen sydde. Dette var siste gang noen så henne i live.

Torsdag kunne politiet fortelle at et nyfødt barn hadde blitt funnet i det samme leilighetsbygget Savanna besøkte, og at to personer var arrestert. Disse er foreløpig siktet for kidnapping.

Politiet har også sperret av en gård i området, og forteller at de har gjort mistenkelige funn her som tilsier at det kan være et åsted.

Samtidig har DNA-prøver slått fast at det nyfødte barnet er 22-åringens datter.

Skjønte at noe var galt

Familien skjønte raskt at noe fryktelig kunne ha skjedd med den høygravide Savanna.

Moren, Norberta La Fontaine-Greywind, fortalte at Savanna bestilte en pizza før hun gikk opp for å hjelpe naboen, men kom aldri tilbake for å spise den.

Videre sa mora at 22-åringens bil forble parkert ved leilighetskomplekset og at 22-åringens lommebok ble liggende igjen i familieleiligheten.

- Jeg visste umiddelbart at noe var galt fordi bilen hennes er her,.Hun er åtte måneder gravid og føttene hennes er hovne. Hun ville ikke bare forlate naboleiligheten og gå et sted, sa mora.